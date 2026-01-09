Юрист рассказал, как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту
Россияне могут вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат с помощью письменного требования с указанным номером банковского счета, на который необходимо перечислить денежные средства. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Российские потребители сталкиваются с трудностями при возврате денег за подарочные карты, которые «сгорают». Юрист пояснил, что в таких случаях средства остаются у магазинов.
Однако по закону и судебной практике подарочная карта не считается товаром, а даёт право на покупку товаров или услуг на указанную сумму. Деньги, полученные от продажи таких сертификатов, являются предоплатой за будущие покупки. Поэтому возвращать всю сумму сертификата не обязательно. Если карта была использована частично, гражданин имеет право вернуть неиспользованную часть, отметил Хаминский.
В случае отказа продавца вернуть деньги за неиспользованный сертификат, потребитель может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или сразу в суд, добавил эксперт.
