Юрист рассказал, как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту

09 января 2026, 07:36

РИА Новости: чтобы вернуть деньги за подарочную карту, надо написать требование

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россияне могут вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат с помощью письменного требования с указанным номером банковского счета, на который необходимо перечислить денежные средства. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.