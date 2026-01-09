В России хотят провести Спартакиаду пенсионеров
В России планируется проведение Спартакиады среди пенсионеров. Об этом, ссылаясь на документы правительства РФ, пишет РИА Новости.
Спартакиада, запланированная до 2030 года, будет проводиться на муниципальном и региональном уровнях. Её цель — поддерживать активное и здоровое долголетие среди пожилых граждан России.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что до 2030 года планируется вовлечь в программы «Активного долголетия» около 42% пенсионеров для продления их активной и здоровой жизни.
