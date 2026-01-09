Раскрыты три главные финансовые ошибки россиян в 2026 году
Главной финансовой ошибкой, которой россиянам надлежит избегать в 2026 году, является отсутствие долгосрочной стратегии управления средствами и импульсивное реагирование на текущие обстоятельства. Об этом сообщил инвестор и основатель инвестклуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков в разговоре с «Газетой.ру».
Ходченков отметил, что многие люди живут сегодняшним днем, решая текущие проблемы, такие как выплата кредитов, ремонт или увеличение расходов, но не задумываются о будущем. Такой подход приводит к импульсивным тратам, необдуманным инвестициям и отказу от накопления средств.
Еще одной частой ошибкой, по его мнению, является оформление займов без понимания их реальной стоимости. В 2026 году, когда ожидается сохранение высокой ключевой ставки, кредитные обязательства становятся особенно обременительными.
Третья ошибка — инвестиции в сомнительные финансовые инструменты. Эксперт предупреждает о рисках участия в подозрительных схемах с привлекательными обещаниями, рискованных токенов и спекулятивных активов. Как он заметил, высокая потенциальная доходность таких инструментов часто сопровождается значительным риском потерь. В условиях недостатка надежной информации частные инвесторы особенно уязвимы перед принятием необдуманных решений.
