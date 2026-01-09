Раскрыты три главные финансовые ошибки россиян в 2026 году

09 января 2026, 10:17

Инвестор Ходченков назвал отсутствие стратегии главной финансовой ошибкой

Фото: iStock/breeze393

Главной финансовой ошибкой, которой россиянам надлежит избегать в 2026 году, является отсутствие долгосрочной стратегии управления средствами и импульсивное реагирование на текущие обстоятельства. Об этом сообщил инвестор и основатель инвестклуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков в разговоре с «Газетой.ру».