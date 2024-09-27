Депутат Чепа: Telegram должен работать в рамках российского законодательства

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Telegram должен работать в рамках российского законодательства и не противоречить интересам граждан РФ. Так считает депутат Государственной думы, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Напомним, депутат Госдумы от Самары Александр Хинштейн призвал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова раскрывать телефоны, а также IP-адреса силовикам РФ. По его словам, сотрудничество структур поможет искоренить запрещенный контент. В частности, речь идет о порнографии, торговле оружием, запрещенными веществами и о другом всевозможном криминале.
Ранее сообщалось, что Дуров изменил политику конфиденциальности в мессенджере. Теперь данные злоумышленников будут передаваться властям при обоснованных запросах.
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«В первую очередь необходимо, чтобы Telegram работал в рамках российского законодательства. Но при этом важно, чтобы это не противоречило интересам российских граждан, российского бизнеса, которые складываются в столь сложных на сегодняшний день военных условиях, развязанных против России», — сказал Чепа в беседе с RuNews24.ru.
Ранее сообщалось, что Дуров изменил политику конфиденциальности в мессенджере. Теперь данные злоумышленников будут передаваться властям при обоснованных запросах.
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Элина Позднякова