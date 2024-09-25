Дуров шокировал следователей, когда назвал свой годовой доход

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил следователям, что зарабатывает один дирхам (около 25 рублей) в год. Об этом пишет французская газета Le Monde. Отмечается, что собеседники Дурова после такого ответа остались в недоумении.
«Павел Дуров любит демонстрировать свой аскетичный образ жизни. Когда его допрашивали о доходах во время задержания во Франции в конце августа, сооснователь сервиса обмена сообщениями Telegram <…> сказал следователям, что собирает всего 1 эмиратский дирхам в год. Это примерно 0,27 доллара. Это оставило его собеседников в недоумении», — указано в статье.В издании также отметили, что Дуров крайне сконцентрирован на здоровом образе жизни, пропагандирует жизнь без кофе, алкоголя, мяса, молочных продуктов и даже лекарств, а также принимает ледяные ванны по утрам и медитирует в пустынях.
Ранее сообщалось, что после освобождения под залог основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поселился в люксовом отеле Hotel de Crillon, который находится рядом с Елисейскими Полями. Однако спустя некоторое время бизнесмен стал искать другое жилье для аренды.
Напомним, 24 августа этого года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета Павла Дурова задержали. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение контента, связанного с педофилией.
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