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Дуров шокировал следователей, когда назвал свой годовой доход

Le Monde: Дуров на допросе в Париже заявил, что зарабатывает один дирхам в год
25 сентября 2024, 22:06
Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил следователям, что зарабатывает один дирхам (около 25 рублей) в год. Об этом пишет французская газета Le Monde. Отмечается, что собеседники Дурова после такого ответа остались в недоумении.
«Павел Дуров любит демонстрировать свой аскетичный образ жизни. Когда его допрашивали о доходах во время задержания во Франции в конце августа, сооснователь сервиса обмена сообщениями Telegram <…> сказал следователям, что собирает всего 1 эмиратский дирхам в год. Это примерно 0,27 доллара. Это оставило его собеседников в недоумении», — указано в статье.
В издании также отметили, что Дуров крайне сконцентрирован на здоровом образе жизни, пропагандирует жизнь без кофе, алкоголя, мяса, молочных продуктов и даже лекарств, а также принимает ледяные ванны по утрам и медитирует в пустынях.



Ранее сообщалось, что после освобождения под залог основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поселился в люксовом отеле Hotel de Crillon, который находится рядом с Елисейскими Полями. Однако спустя некоторое время бизнесмен стал искать другое жилье для аренды.

Напомним, 24 августа этого года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета Павла Дурова задержали. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение контента, связанного с педофилией.

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Актера Романа Мадянова похоронят в селе Малахово
SHOT: актера Романа Мадянова похоронят в селе Малахово в Подмосковье
25 сентября 2024, 22:35

Фото: iStock/SeventyFour

Советского и российского актера театра и кино Романа Мадянова похоронят в селе Малахово Раменского городского округа в Московской области. Об этом со ссылкой на родственников сообщает телеграм-канал SHOT. Церемония прощания, уточняется, пройдет в городе Бронницы в пятницу, 27 сентября.
По данным издания, общественники движения «Ветераны России» уже обратились в Минкульт с просьбой присвоить Мадянову звание народного артиста РФ посмертно, отметив его вклад в развитие отечественного театра и кино.

Российский актер Роман Мадянов скончался на 62-м году жизни после продолжительной болезни. О биографии артиста, его самых известных ролях и личной жизни — в материале «Радио 1».

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Минтруд предложил сократить перечень запрещённых для женщин профессий
25 сентября 2024, 21:13

Фото: iStock/shironosov

Минтруд России предложил сократить перечень работ, на которых запрещено задействовать женщин. Соответствующий проект опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что женщинам хотят разрешить управлять самоходными машинами на открытых горных работах, трудиться на поверхности действующих и строящихся шахт, рудников и резервов, осуществлять работы по обогащению, агломерации и брикетированию.

Документ был подготовлен по предложению «Деловой России» с учётом предложений общественных организаций, отраслевых объединений и рекомендаций профильных специалистов.

Замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко подчеркнул, что внедрение новых технологий и активное развитие производственных процессов исключают оказание вредного влияния на организм женщины в указанных выше сферах.

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«Ушла планета»: актриса Мария Аронова о смерти Романа Мадянова
25 сентября 2024, 20:46

Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

Народная артистка России Мария Аронова назвала скончавшегося в среду актёра Романа Мадянова абсолютным самородком.
«Ромочка был другом моим, мы очень нежно дружили… Ушла планета от нас. Нельзя рассказывать про Рому: «Хороший артист, хороший партнёр». Он не вписывался в эти рамки – он был явлением, с моей точки зрения. Он был абсолютным самородком», – рассказала актриса в беседе с RT.
Она подчеркнула, что не знает больше таких людей, которые бы настолько мастерски придумывали новые образы.

Ранее появилась информация, что Заслуженный артист России Роман Мадянов умер на 63-м году жизни после продолжительной болезни. Актёр скончался в своей квартире в московском районе Новогиреево. Причиной смерти стала онкология. При этом родственники ранее сообщали, что помимо неё у него диагностировали коксартроз.

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Стало известно, где живет основатель Telegram Павел Дуров после задержания
Monde: Дуров после задержания остановился в парижском отеле класса люкс Crillon
25 сентября 2024, 19:55

Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин

После того как суд освободил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под залог, он поселился в отеле Парижа. Об этом информирует издание Le Monde.
Согласно информации газеты, Дуров временно поселился в люксовом отеле Hotel de Crillon, который находится рядом с Елисейскими Полями. Однако спустя некоторое время бизнесмен искал другое жилье для аренды.

Отмечается, что сразу после задержания Дуров остановился в квартире французского миллиардера Ксавье Ньеля.

Напомним, 24 августа текущего года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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В Госдуме объяснили важность закона о запрете усыновления в страны со сменой пола
Депутат Занко: ко второму чтению закона об усыновлении планируются поправки
25 сентября 2024, 19:28

Фото: iStock/mediaphotos

Депутат Госдумы Ольга Занко объяснила важность принятия в I чтении законопроекта о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, где разрешена смена пола. Об этом пишет RT.
По словам парламентария, на сегодняшний день уже существует запрет, согласно которому однополые пары из других государств не смогут усыновлять российских детей. Занко отметила, что также был введен абсолютный приоритет для усыновителей с гражданством РФ.

«Но мы понимаем, что всё равно очень важна среда, в которой воспитываются дети. Мы не можем гарантировать, что вроде бы сейчас нормальные усыновители из других стран в будущем не решат стать однополыми, не поддадутся новым тенденциям, будут закладывать традиционные ценности детям, следить за воспитанием», — цитирует депутата RT.

Напомним, данный законопроект был внесён на рассмотрение группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в июле этого года.

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Подмосковные коммунальщики испытывают новые виды техники
25 сентября 2024, 19:10

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сотрудники подмосковной коммунальной службы осваивают новые виды техники. Об этом сообщили в пресс-службе в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Завод в городском округе Истра предоставил новый фронтальный многофункциональный мини-погрузчик для испытаний и отзыва о модели. Погрузчик предназначен для выполнения широкого спектра работ. Он оснащён быстросъемным навесным оборудованием – например, щётками и ковшами. Поэтому смогут применять технику в разные сезоны», – уточнили в ведомстве.
Сейчас компания привлекает технику к содержанию дворов и общественных пространств. Специалисты с её помощью убирают смёт и мелкий мусор. Помимо этого, проводится промывка проездов и дворов.

Зимой погрузчик будет помогать при уборке дворов от снега. Его компактность и небольшие габариты позволят расчищать те территории, куда не сможет проехать крупная техника


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#московская область
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«Ёкает и бабочки в животе»: Психолог рассказала, какой должна быть здоровая влюбленность
Психолог Кардиакос: влюбленность — это не всегда «ёкает и бабочки в животе»
25 сентября 2024, 18:54

Фото: iStock/Artsyslik

Влюбленность — чувство, которое испытывал любой человек. Это то, с чего начинается любовь. Но какой должна быть здоровая влюбленность? Многие психологи утверждают, что привычное для нас всех «еканье в груди» или «бабочки в животе» говорят о тревоге и нездоровости, а другие утверждают, что без этого не может быть настоящих чувств. В чем же правда?
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что «еканье» и «бабочки» могут быть не у всех людей, и это зависит от типа личности человека.

«Хорошо чувствуют «екнуло» люди, у которых налажен контакт со своими чувствами и телом, у которых развита интуиция и эмпатия. Они более склонны к ярким переживаниям и ощущениям. А если «екает» постоянно на все симпатичное, то это может говорить об истероидности человека. У некоторых влюбленность протекает когнитивно — в голове, то есть им приятно будет думать о человеке, заботиться, писать ему и звонить. На уровне дела проживать эмоции. К такому более склонны мужчины», — сообщила эксперт.

Она добавила, что во влюбленности очень много инстинктивных переживаний, которые не контролируются разумом. Это смесь увлечения, тревоги и большого вдохновения.

Однако, по словам психолога, с возрастом чувство влюбленности может трансформироваться, потому что появляется чувство ответственности.
«Например, есть дети, недвижимость, бизнес, и не каждый человек может уйти в эту другую действительность и покружиться в этих бабочках, гнет обязательств может заземлять. Добавляется разум и рациональность. Но так не у всех. Это зависит от типа личности», — сказала Анастасия Кардиакос.

Также, по мнению собеседницы, чувство влюбленности трудно переживается людьми, у которых есть избегающий и тревожный тип привязанности, потому что избегающий будет подавлять и не разрешать себе чувство, путая его с желанием заняться сексом, а «тревожник» будет наоборот любое переживание наполнять любовью.

Анастасия Кардиакос подчеркнула, что чувство влюбленности держится порядка трех месяцев, а дальше начинает формироваться привязанность и любовь.

«Влюбленное яркое эмоциональное состояние сохраняется, когда есть ссоры, конфликты, недосказанности и поверхностность отношений. Спустя полгода влюбленность выходит во что-то большее или идет на спад. Если мы говорим про невротические отношения, где есть куча секретов, где недосказали, замолчали, обиделись, то здесь фантазия влюбленности будет поддерживаться эмоциональными горками. Мы не можем здесь сказать, что люди влюблены. Просто люди постоянно поджигают эту искорку и создают иллюзия того, что что-то горит. Насколько это полезно и вкусно — вопрос. Есть высокоэмоциональные натуры и истероидные натуры, которые склонны к частым влюбленностям, потому что для них кондакт на уровне влюбленности означает, что он кому-то нужен», — сообщила специалист.
Однако клинический психолог отметила, что здоровая влюбленность — прекрасное чувство, которого не стоит опасаться. В нем просыпает наш внутренний ребенок и искренне радуется проживать все эмоции.

«Это очарование, которое обволакивает и притягивает, как магнитом. А дальше может формироваться любовь — это уже более спокойное, устойчивое чувство, где все осознанно. Это обязательно обоюдно. Это три угла: эмоции, страсть и обязательства», — заключила эксперт.

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В Подмосковье в будущем году проведут капремонт 56 школ и 42 детсадов
25 сентября 2024, 18:51

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Московской области в 2025 году запланирован капремонт 98 объектов образования. Об этом сообщил первый замминистра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин на совещании с подрядчиками по срокам проведения работ в зданиях школ и детсадов.
Заказчики и участники строительства обсудили этапы и сроки выполнения работ по проектированию и капитальному ремонту, применение единых стандартов по цветовым решениям и используемым материалам. В планах на будущий год в Московской области – капитальный ремонт 56 школ и 42 детских садов.
«Сроки завершения работ у нас неизменны. Все сады и школы должны быть готовы к открытию после капремонта к началу нового учебного года в 2025-м», – отметил Сибатулин.
Он добавил, что в 14 школах подрядчики уже приступили к демонтажным работам. По остальным объектам ведётся проектирование.

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#московская область
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Суд в Москве арестовал бывшего мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате
25 сентября 2024, 18:32

Фото: iStock/BrianAJackson

Мещанский суд Москвы отправил под стражу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что он арестован до 18 ноября.

Свою вину он не признал.

Ранее сообщалось, что в Луганске полиция задержала отправившегося добровольцем на СВО экс-мэра города-курорта Копайгородского. Его доставили в Москву для вынесения приговора. Чиновника, предположительно, обвиняют в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах Сочи. В отношении него было заведено уголовное дело о растрате.

Копайгородский ушёл в отставку в мае 2024 года.

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