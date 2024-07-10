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Депутат Чернышов объяснил необходимость сокращения рабочего дня в жару

10 июля 2024, 15:38
Фото: iStock/CentralITAlliance

Фото: iStock/CentralITAlliance

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в 30-градусную жару необходимо сокращение рабочего дня, поскольку работа в таких аномальных погодных условиях пагубно сказывается на здоровье людей.
«По этому поводу в Трудовом кодексе РФ пока что зияет дыра, которую мы и хотим залатать. Мы понимаем, что далеко не во всех офисах есть кондиционеры и не все работодатели имеют достаточно возможностей для создания оптимальных температурных условий», — пояснил в беседе с «Известиями» депутат.

А жителей Кузбасса предупредили о возвращении жары в регион в ближайшее время.



«В ближайшие дни сохранится облачная с прояснениями погода, местами дожди, грозы, ночью при грозах местами ливни, ночью и утром местами туманы. Температура в ночные часы в пределах 10-15°C, днём 20-25°C, при этом ветер северных направлений. К выходным характер погоды изменится, и столбики термометров снова повысятся», — приводит «Сiбдепо» сообщение областного Гидрометеоцентра.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина заявила, что для борьбы с сонливостью в жару рекомендуется пить достаточное количество воды.

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#работа
Расписание поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 12-14 июля
10 июля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2 будет меняться с вечера 12 июля до раннего утра 13 июля и с вечера 13 до раннего утра 14 числа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«12-13 и 13-14 июля с девяти вечера до пяти утра будет закрыт путь из Москвы на участке Люблино — Москва-Курская. Из-за это в указанные дни с 20:30 ряд электричек будет следовать по укороченному маршруту, на некоторых маршрутах сократят количество остановок, кроме того, увеличится интервал между поездами», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.

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#курское направление
#мцд-2
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Глава Шатуры Алексей Артюхин сложил полномочия
10 июля 2024, 16:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин ушёл в отставку. Этот вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
«На протяжении многих лет моя жизнь была посвящена служению землякам, родному краю, нашим общим мечтам и планам. Мы сумели воплотить в жизнь немало больших и важных дел: завершается рекультивация Шатурского полигона, построены новые очистные сооружения. Идёт строительство жилья для расселения аварийных домов. Преображаются всё новые общественные пространства, каждый год модернизируются котельные, вводятся в оборот сельхозземли», – написал Артюхин в соцсетях.
Он поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьёва за то, что он поддержал его и доверил руководство Рошалем, а затем и воссоединённым Шатурским округом, а также людей, которые верили в общие решения.

Алексей Артюхин возглавил Шатуру в марте 2020 года. До перехода на эту работу он руководил Рошалем.

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#подмосковье
#московская область
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В Одинцове стартует строительство общежития для студентов МГИМО
10 июля 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Общежитие для студентов МГИМО возведут на Новоспортивной улице в подмосковном Одинцове, подрядчик уже получил разрешение на строительство, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Под строительство отведён участок площадью 0,32 гектара. В здании будут жилые комнаты, коворкинг, кухни, комнаты для отдыха, а также служебно-хозяйственные помещения и административный блок. Прилегающую территорию благоустроят, там проведут озеленение и установят лавочки и урны», — говорится в сообщении.
Построить общежитие и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году. Застройщиком выступает компания ГРМ».

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

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#одинцово
#строительство
#общежитие
#министерство строительного комплекса мо
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В подмосковном посёлке Правдинский завершают капремонт школы
10 июля 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт школы в посёлке Правдинский Пушкинского округа, входящей в состав образовательного комплекса №2, близится к завершению, вскоре в обновлённое здание начнут завозить оборудование, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся устройство кровли и фасада, идёт внутренняя отделка помещений. Кроме того, изготавливаются металлоконструкции лестниц, козырьков над входом, цоколя и выходов на крышу», — отмечается в сообщении.
Как сообщил руководящий проектом представитель компании «Триумф» Александр Солодовников, все подготовительные работы на объекте выполнены, а отделочные завершаются.

«Через две недели начнется поставка технического оборудования: стульев и парт, компьютеров и оргтехники, а также интерактивных классных досок», — добавил Солодовников.
Он подчеркнул, что обновлённое здание школы сможет прослужить ещё десятки лет.

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#пушкинский округ
#капитальный ремонт
#школа
#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
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На Осташковском шоссе временно изменилась схема проезда
10 июля 2024, 14:37

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Схема движения на участке Осташковского шоссе в городском округе Мытищи изменена из-за строительства Мытищинской хорды «Виноградово – Болтино – Тарасовка), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«С 10 июля перекрыт участок Осташковского шоссе от Центральной улицы в деревне Погорелки до поворота к жилому комплексу «Императорские Мытищи», а также участок дублёра Осташковского шоссе в районе СНТ «Виктория», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что указанные участки будут перекрыты ориентировочно до 15 сентября. За это время в рамках реконструкции шоссе будет обустроено одностороннее движение и ливневая канализация.

В целом дорожные работы по строительству и организации движения по Мытищинской хорде должны быть завершены до конца текущего года.

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#мытищи
#шоссе
#перекрытие
#минтранс мо
#строительство
#дороги
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В Подмосковье завершают проверку вентиляционных каналов и дымоходов
10 июля 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Проверку вентиляционных каналов и дымоходов в Московской области завершили на 94%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору на территории Подмосковья. Под контролем его инспекторов идут проверки многоквартирных домов перед началом отопительного сезона.
Пройти проверку и получить паспорт готовности все МКД должны к 15 сентября. Для этого требуется прохождение обязательных процедур, включая осмотр дымовых каналов и вентиляции.
«Управляющие компании обязаны проверять системы вентиляции МКД не реже трёх раз в год и оперативно реагировать на все обращения жителей. С начала апреля уже обследовано более 36 тыс. систем вентиляции и дымоходов. До старта отопительного сезона в планах – проверить ещё порядка 3 тыс. элементов», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как рассказали в ведомстве, при осмотре вентиляционных каналов и дымоходов проверяют наличие загрязнений, повреждений, состояние уплотнительных элементов, фильтров, вентиляционных решёток и клапанов. Специалисты также должны убедиться, что вентиляционная система работает исправно и эффективно обеспечивает циркуляцию воздуха.

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#минчистоты
#проверки
#подмосковье
#московская область
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«Гонка за место под солнцем»: Психолог рассказала, как перестать быть достигатором
Психолог Смолярчук, как избавиться от синдрома достигатора
10 июля 2024, 14:35

Фото: IStock/AndreyPopov

Современные реалии предполагают постоянное движение по карьерной лестнице, саморазвитие и «успешный успех», о котором говорят на многих популярных курсах и тренингах. Однако видимый успех не всегда приносит человеку ощущение счастья и удовлетворения, потому что часто человеку мало и он хочет большего. По этой причине «достигаторы» в погоне за титулами жертвуют собственным здоровьем, взаимоотношениями с близкими, отдыхом и так далее.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что во все времена существовали люди-достигаторы, отличающиеся друг от друга социальной средой.

«Если посмотреть на историю человечества, то люди всегда что-то доказывали. Поколение наших дедов доказывало миру, что они выиграли войну: экономические победы, стройки народного хозяйства, многодетность. Люди поколения 60-х годов доказывали себе, что могут получить бесплатное образование, воспользоваться квотой, сделать карьеру при огромном профиците вакансий, потому что в это время была статья в уголовном кодексе за тунеядство. Сегодня люди гонятся за местом под солнцем, которое обеспечит им благополучное существование», — объяснила эксперт.

По словам психолога, в вопросе достигаторства нужно подумать, зачем оно нужно, и, исходя из ответа, сформулировать определенные задачи, которые не станут причиной для физического и морального опустошения.

«Опять же человек должен задать вопрос: я это делаю ради чего? Чтобы доказать маме или чтобы доказать себе? Это разные задачи. Можно строить карьеру ради того, чтобы управлять бизнесом, сидя на острове и ополаскивая ноги в океане – это одна задача, другие задачи — если вырасти внутренне или встретить любовь. Надо разбираться со своими промежуточными задачами», — заключила специалист.

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Спиридонов призвал удалить песни поддерживающих ВСУ артистов из «Яндекс Музыки»
10 июля 2024, 14:23

Фото: iStock/grinvalds

Депутат Госдумы Александр Спиридонов заявил о необходимости удалить из «Яндекс Музыки» композиции исполнителей, выражающих поддержку Вооружённым силам Украины и дискредитирующих Вооружённые силы России.
Он отметил, что сейчас песни таких артистов вполне доступны на сервисе.

«Прошу принять необходимые меры и удалить из сервиса материалы подобных исполнителей», — приводит RT обращение Спиридонова на имя генерального директора «Яндекс Музыки».

До этого обозреватель Александр Бабицкий прокомментировал пост певицы Аллы Пугачёвой о детской больнице в Киеве.

«Тот случай, когда соглашусь с Аллой Борисовной: терпению Божьему есть предел. Только касается это не русских воинов, нанёсших точный удар по военному объекту, который прикрыли расположенной рядом детской больницей (и среди детей жертв нет), а самой Пугачёвой, её мужа-комика-иноагента и им подобных либеральных беглецов. Тех «пацифистов» и «гуманистов», которые страдают диковинным недугом — одноглазие в сочетании с одной извилиной», — приводит «Царьград» слова Бабицкого.

Ранее певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве.

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#певица
#яндекс
#пост
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#всу
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Стало известно, сколько россиян получают удовольствие от работы
Опрос: Почти 20% россиян получают удовольствие от работы
10 июля 2024, 14:03

Фото: iStock/stockfour

Опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие.
Большинство опрошенных (57%) отметили, что работают ради зарплаты, премий и бонусов. Как передаёт RT, ещё 21% видит целью ежедневного труда продвижение по карьерной лестнице.

Призванием свою работу чаще всего считают дизайнеры, воспитатели, PR-менеджеры, врачи и учителя.

До этого эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова рассказала, что с помощью красных предметов в интерьере можно привлечь доход и финансовое благополучие.

«Красный относится к элементу Огня. Он мощный, дает энергию, а значит, и силы для финансового потока. Поэтому хорошо будет разместить в интерьере, например, свечи, китайские фонарики или статуэтки красного цвета», — отметила в беседе с «Москвой 24» Богданова.

Ранее специалисты изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих и линейных профессий, по которым работодатели предлагают среднюю заработную плату свыше 100 тыс. рублей.

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