Депутат Чернышов объяснил необходимость сокращения рабочего дня в жару

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в 30-градусную жару необходимо сокращение рабочего дня, поскольку работа в таких аномальных погодных условиях пагубно сказывается на здоровье людей.
«По этому поводу в Трудовом кодексе РФ пока что зияет дыра, которую мы и хотим залатать. Мы понимаем, что далеко не во всех офисах есть кондиционеры и не все работодатели имеют достаточно возможностей для создания оптимальных температурных условий», — пояснил в беседе с «Известиями» депутат.
А жителей Кузбасса предупредили о возвращении жары в регион в ближайшее время.
«В ближайшие дни сохранится облачная с прояснениями погода, местами дожди, грозы, ночью при грозах местами ливни, ночью и утром местами туманы. Температура в ночные часы в пределах 10-15°C, днём 20-25°C, при этом ветер северных направлений. К выходным характер погоды изменится, и столбики термометров снова повысятся», — приводит «Сiбдепо» сообщение областного Гидрометеоцентра.
Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина заявила, что для борьбы с сонливостью в жару рекомендуется пить достаточное количество воды.
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