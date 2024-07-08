Россиянам раскрыли, как избавиться от сонливости в жару

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Врач-эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина заявила, что для борьбы с сонливостью в жару рекомендуется пить достаточное количество воды.
Также можно есть больше овощей и фруктов, содержащих много воды.
Ранее профессор доктор медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Ирина Кондратенко заявила, что для борьбы с аллергией на животных используются антигистаминные средства и ингаляторы.
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«Избегайте длительного нахождения на солнце. При длительном пребывании на солнце вы потеряете больше жидкости из-за потоотделения. Старайтесь находиться в тени и носить защитную одежду и головной убор. Обратите внимание на признаки обезвоживании: сухость во рту, головная боль, слабость, головокружение. В таких случаях немедленно выпейте стакан воды», — поделилась в беседе с Газета.ру Муртазина.
Ранее профессор доктор медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Ирина Кондратенко заявила, что для борьбы с аллергией на животных используются антигистаминные средства и ингаляторы.
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Мелисса Тимофеева