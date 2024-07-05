Врач Чудаков объяснил ухудшение самочувствия перед дождём и грозой

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Кандидат медицинских наук семейный врач Сергей Чудаков заявил, что ухудшение самочувствия перед дождями и грозами связано с реакцией организма на влажность, атмосферное давление.
«Люди реагируют на магнитное поле, влажность, атмосферное давление, поэтому перед дождём и грозой у некоторых людей ухудшается самочувствие. Человек, как живой организм, в определённых ситуациях будет очень активно реагировать на изменения этих факторов в совокупности», — прокомментировал в беседе с RT Чудаков.До этого кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе ведущей онкологической клиники Денис Романов заявил, что связей между жаркой погодой и образованием опухолей не выявлено. При этом риск развития меланомы вырастает при слишком частом нахождении под палящими лучами или получении ожогов.
«В большинстве своём либо эти болезни случаются с человеком в очень уважаемом возрасте, либо, будучи своевременно выявленными, являются довольно «беззлобными» и хорошо поддаются минимальному объёму лечения», — добавил в беседе с «Царьградом» Романов.
Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявляла, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.
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