Россиянам раскрыли напиток, эффективно спасающий от жары

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Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что от жаркой погоды может спасти горячий чай с мятой без сахара.
«Горячий чай помогает быстрее справиться с жаждой, чем прохладная вода. Горячий напиток позволяет эффективнее охлаждаться за счёт повышения потоотделения. Горячий чай расширяет сосуды и помогает эффективнее отдавать энергию за счёт потоотделения и охлаждаться. Важно, чтобы чай был без сахара, но добавить мяту, мелиссу или ромашку вполне возможно», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявила, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.
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