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Депутат Чернышов предложил наградить жителя Воронежа, спасшего детей от стрельбы

Чернышов предложил наградить воронежца, закрывшего собой детей от стрельбы
10 декабря 2023, 10:18
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить орденом мужества жителя Воронежа, который заградил детей от стрельбы. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Накануне сообщалось, что военный лётчик из Воронежа получил тяжёлые ранения, закрывая собой троих детей. Отмечается, что неизвестные открыли стрельбу по военному. В настоящее время он находится в больнице.

Чернышов высоко оценил мужество мужчины и заявил, что его необходимо наградить за ту бескорыстную помощь, которую он, рискуя собственной жизнью, оказал детям.


По словам депутата, такие люди являются настоящими героями, а их поступки достойны уважения.

Также Чернышов пожелал воронежцу скорейшего выздоровления.

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Гинцбург рассказал, когда обновлённая вакцина «Спутник Лайт» поступит в регионы РФ
Гинцбург: Минздрав согласовал обновлённую вакцину «Спутник Лайт»
10 декабря 2023, 13:15

Фото: iStock/Alernon77

Министерство здравоохранения РФ согласовало обновление состава вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что все изменения состава внесены в инструкцию к вакцине. 

В понедельник, 11 декабря, упаковку от вакцины направят в Росздравнадзор, где её согласуют за 1,5-2 часа. После этого все 135 тысяч доз вакцины будут внесены в электронную систему. А затем, во второй половине дня, начнётся отгрузка препарата в регионы, рассказал Гинцбург. 

Ранее Гинцбург рассказал, что российская вакцина «Спутник V» больше не защищает от коронавируса. Это связано с появлением новых штаммов заболевания.  

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#александр гинцбург
#минздрав рф
#вакцина
#коронавирус
#россия
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Россиян предупредили о подорожании елок перед Новым годом
Рослесинфорг: живые ели перед Новым годом подорожают на 200 рублей
10 декабря 2023, 06:53

Фото: iStock/Tat'yana Andreyeva

Перед наступлением новогодних праздников ожидается увеличение цен на елки и другие хвойные деревья.
Рост стоимости составит от 100 до 200 рублей за каждое дерево. Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Рослесинфорг, пик цен на деревья придется на период с середины месяца до 28 декабря.

Согласно информации, в прошлом году средняя цена на елку высотой от 1,5 до 1,7 метра составляла около 1200 рублей на базарах, а сосны — около 1500 рублей. Однако в этом году цены могут подняться на дополнительные 100–200 рублей.

Директор сети елочных магазинов Владислав Пухаев отметил, что самыми дорогими окажутся импортные деревья. Елки, доставленные через параллельный импорт через белорусскую границу, могут вырасти в цене на 1000 рублей по сравнению с прошлым годом.

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#импорт
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ОМОН нагрянул в гей-клуб Екатеринбурга во время тематической вечеринки
ОМОН ворвался в гей-клуб Екатеринбурга Fame во время тематической вечеринки
10 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/Dzurag

В гей-клубе Fame в Екатеринбурге сотрудники полиции провели профилактическую проверку с привлечением ОМОНа, сообщает Ura.ru.
Полицейские ворвались в заведение во время тематической вечеринки, проверяя документы у посетителей и фиксируя их данные.

Дмитрий Чукреев, член городской Общественной палаты, рассказал изданию, что в ходе рейда в клубе, по его словам, будут изъяты неотмеченные бутылки с алкоголем.

Он также уточнил, что проверка была проведена «по информации от заинтересованных граждан».

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#акции
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Всемирный день футбола 2023: история и традиции праздника
10 декабря 2023, 00:05

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Игра в футбол популярна во всем мире. Ежегодно проводится тысячи матчей в разных уголках земного шара. О том, когда появился футбол, что раньше использовали вместо мяча, и какие суеверия существуют у профессиональных футболистов, читайте в материале «Радио 1».

Когда отмечается Всемирный день футбола


Торжество ежегодно отмечается 10 декабря. Несмотря на то, что праздник не является официальным, к нему присоединились десятки стран. Кроме профессиональных спортсменов, Всемирный день футбола отмечают поклонники этого вида спорта, болельщики футбольных команд и игроки-любители.

Всемирный день футбола: история праздника


Родиной футбола считается Англия. В середине XIX века игра с мячом начала широко распространяться, и вскоре футбол стал популярным видом деятельности среди общественности. Однако считается, что современному футболу предшествовали сражения саксонцев, которые пинали по полю отрубленные головы противника.

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В 1863 году был принят первый свод правил, который предусматривал размеры игрового поля, ворот, количество игроков. В 1904 году была создана Международная футбольная федерация — ФИФА. На сегодняшний день в ее состав входит 211 футбольных организаций.
 
Первый футбольный матч в России, который был официально зарегистрирован, состоялся в 1897 году.

Всемирный день футбола 2023: Традиции праздника и приметы 


В день торжества проводятся товарищеские матчи не только среди профессиональных игроков, но и среди любителей. Во Всемирный день футбола по телевизору идут трансляции матчей, программы, в которых рассказывают о лучших моментах в играх, интервью знаменитых футболистов.

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Кроме того, проводятся благотворительные матчи, вырученные средства от которых, идут на развитие спортивной отрасли в регионах. У профессиональных футболистов также существует ряд суеверий, которым они следуют перед игрой, чтобы принести команде победу.

Перед грядущим матчем нельзя стричься или бриться. Это может принести поражение в игре и отпугнуть успех. Также нельзя начинать движение со скамейки с правой ноги. В таком случае есть вероятность забить мяч в свои ворота или проиграть сопернику.

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#россия
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В зимней Гонке Героев в Алабино приняли участие ребята из более 50 округов Подмосковья
09 декабря 2023, 19:16

Фото: Антон Чернов

Молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» (Гонка Героев) проводится каждый год. Участники преодолевают полосу препятствий по пересечённой местности. Принять участие в этом забеге может любой желающий, кому больше 18 лет.
Отмечается, что участие в забеге является бесплатным. В этом году в Гонке Героев поучаствовали люди из 52 городских округов Московской области, в том числе и военные, которые вернулись из зоны специальной военной операции.

«Ребята, хочу поприветствовать вас от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, от себя лично и от всей нашей большой команды, которая сегодня, в День Героев Отечества, организовала для вас эту Гонку. Вы невероятно крутые, большие молодцы! В такой мороз мы провели забег впервые, надеюсь, всем всё понравилось», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. 

Министр также вручила победителям и призёрам награды. Сообщается, что протяженность трассы для забега составила восемь километров и включала тридцать препятствий. В процессе всего забега рядом с трассой находились профессиональные инструкторы и волонтеры.

После финиша все участники получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы». А победители — кубки.

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#гонки
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#екатерина швелидзе
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В Великобритании пожаловались на стаю «ядерных» котов
Британцы раскритиковали руководство комплекса Селлафилд из-за стаи ядерных котов
09 декабря 2023, 18:10

Фото: iStock/Nils Jacobi

Жители британского городка Сискейл, расположенного вблизи одного из крупнейших ядерных комплексов Великобритании «Селлафилд» протестуют из-за того, что сотрудники подкармливают бездомных котов, в результате чего в округе появилась стая из порядка ста котов, в фекалиях которых нашли плутоний и цезий. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что стая этих кошек появилась после того, как рабочие «Селлафилда» кормили их отходами и долгие годы укрывали под теплыми гигантскими паровыми трубами. Однако местные жители раскритиковали руководство за то, что оно якобы поставило под угрозу их жизнь и здоровье.

Руководство комплекса отвергает данную теорию и сообщает, что бездомные животные, которых прозвали «атомными котятами», не представляют угрозу для людей. При этом сотрудница организации RAFL утверждает, что проблема с радиоактивными животными стала регулярной, их распределяют в приюты и семьи, что не является безопасным.

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#жители
#опасность
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Школьники из Подмосковья взяли 2 золота на Международной естественно-научной Олимпиаде
Подмосковные школьники добились победы на научной Олимпиаде в Бангкоке
09 декабря 2023, 18:02

Фото: пресс-служба администрации ГО Долгопрудный

Школьники из города Долгопрудный в Московской области успешно выступили на Международной естественно-научной Олимпиаде, проходившей в Таиланде. Ребята привезли из далёкого Бангкока две золотые медали.
Победителями соревнований, в которых участвовали 311 школьников из 55 стран мира стали Мария Торкановская и Роман Кожевников. Маша учится в физико-техническом лицее имени П.Л. Капицы, а Рома — в физико-математическом лицее № 5. Всего российская сборная завоевала шесть золотых медалей в разных дисциплинах. Среди испытаний были задания, для выполнения которых требовались знания по физике, химии и биологии.


                                                                  Фото: пресс-служба администрации ГО Долгопрудный

В своём телеграм-канале юных земляков тепло поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он назвал Машу и Рому большими молодцами и отметил, что подмосковные школьники в очередной раз доказали высокий уровень знаний, который ни получают в школах региона. В заключение глава Подмосковья отметил, что очень он гордится такими ребятами вместе с их педагогами и родителями.


                                                                  Фото: пресс-служба администрации ГО Долгопрудный


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#андрей воробьёв
#олимпиада
#медаль
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В Казахстане жителей северных районов предупредили о морозах в -380 °C
Жителей севера Казахстана по ошибке оповестили о похолодании до -380 °C
09 декабря 2023, 17:25

Фото: iStock/fizkes

Жители северных районов Казахстана по ошибке получили СМС-сообщения, в которых говорилось о похолодании до -380 °C. Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.
Сообщается, что это предупреждение пришло на мобильные телефоны абонентов, пользующихся услугами оператора сотовой связи Tele2 (ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»). По информации источника, данные сообщения приходят уже несколько дней: 8 и 9 декабря.

Информация быстро распространилась в социальных сетях благодаря тому, что пользователи стали публиковать скриншоты предупреждения. В пресс-службе Tele2 прокомментировали данный инцидент, отметив, что во время СМС-рассылки произошел технический сбой. Всем абонентам вышеперечисленных районов вскоре пришли сообщения с исправными данными.

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#погода
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Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в сериале «Слово пацана»
09 декабря 2023, 16:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Наталья Орлова направила в Роскомнадзор обращение с просьбой проверить популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» на предмет соответствия нормам законодательства. Специалисты не выявили никаких нарушений.
Парламентарий также сообщила изданию «Федерал Пресс», что сотрудники надзорного органа особо подчеркнули, что новый телесериал режиссёра Жоры Крыжовникова демонстрируется на стриминговых платформах Wink и START в сопровождении титра «18 », что автоматически означает исключение из состава телеаудитории детей. Орлова также добавила, что специалисты Роскомнадзора отсмотрели первые пять серий фильма, в которых не нашли никаких нарушений.

Фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодёжных криминальных группировках в Казани начала 80-х годов. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов ранее неодобрительно отозвался о сериале, отметив, что на улицах уже можно наблюдать результаты его негативного влияния на подростков и молодёжь.

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