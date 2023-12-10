Депутат Чернышов предложил наградить жителя Воронежа, спасшего детей от стрельбы

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить орденом мужества жителя Воронежа, который заградил детей от стрельбы. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Накануне сообщалось, что военный лётчик из Воронежа получил тяжёлые ранения, закрывая собой троих детей. Отмечается, что неизвестные открыли стрельбу по военному. В настоящее время он находится в больнице.
Чернышов высоко оценил мужество мужчины и заявил, что его необходимо наградить за ту бескорыстную помощь, которую он, рискуя собственной жизнью, оказал детям.
По словам депутата, такие люди являются настоящими героями, а их поступки достойны уважения.
Также Чернышов пожелал воронежцу скорейшего выздоровления.
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Чернышов высоко оценил мужество мужчины и заявил, что его необходимо наградить за ту бескорыстную помощь, которую он, рискуя собственной жизнью, оказал детям.
Также Чернышов пожелал воронежцу скорейшего выздоровления.
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Анастасия Чинкова