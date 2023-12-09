В Воронеже неизвестные в упор расстреляли военного лётчика

Фото: istockphoto/nixki
Сегодня, 9 декабря, неизвестные злоумышленники в упор расстреляли из пистолетов лётчика Военно-космических сил России. В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии.
В это легко поверить, потому что, по словам Fighterbomber'а, Бес закрыл собой троих маленьких детей, перед тем, как неизвестные отморозки открыли пальбу в центре города. Поэтому все пули достались российскому герою и сейчас врачи борются за его жизнь, продолжил рассказ Fighterbomber. Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало. Стрелков разыскивает полиция.
Читайте также:
SHOT: на отца брянской школьницы, устроившей стрельбу, возбудили еще одно дело
Mash: В Брюсселе от разборок городских банд пострадали четыре человека
Мужчина открыл стрельбу из окна дома в Рязанской области, убит полицейский
Александр Бойцов