Депутат Чернышов предложил сделать в аэропортах бесплатные питьевые краны

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил о необходимости оснастить все аэропорты страны бесплатными питьевыми кранами.
По его мнению, это сделает длительное ожидание рейсов более комфортным для граждан.
До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко сообщил о снятии ограничений на работу аэропорта Саратова.
Ранее саратовский международный аэропорт «Гагарин» временно ограничивал приём и отправку самолетов на фоне предупреждения о возможной атаке дронов на регион.
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«Предлагаю рассмотреть возможность обязательного оснащения всех аэропортов страны бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах, доступных для пассажиров, установить предельную розничную цену на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов», — приводит RT текст обращения Чернышова на имя министра транспорта России Романа Старовойта.
До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко сообщил о снятии ограничений на работу аэропорта Саратова.
«В 12:00 по московскому времени ограничения на приём и выпуск воздушных судов в саратовском аэропорту Гагарин сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС. В период действия ограничений в аэропорту Гагарин уходов ВС на запасные аэродромы не было», – приводит АГН «Москва» сообщение Telegram-канала Кореняко.
Ранее саратовский международный аэропорт «Гагарин» временно ограничивал приём и отправку самолетов на фоне предупреждения о возможной атаке дронов на регион.
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Мелисса Тимофеева