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Саратовский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты из-за угрозы БПЛА

Фото: istockphoto/Sitikka

Фото: istockphoto/Sitikka

Саратовский международный аэропорт «Гагарин» временно ограничил прием и отправку самолетов на фоне предупреждения о возможной атаке дронов на регион, сообщили в пресс-службе аэропорта.


«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту «Гагарин» введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе «Табло рейсов», — пояснили в пресс-службе.
Перед этим глава Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал, что оперативные службы региона в полной готовности после получения данных от Минобороны РФ об угрозе атаки беспилотников.

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Сырский назвал защиту других направлений фронта целью ВСУ в Курской области
11 ноября 2024, 11:44

Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о текущих задачах украинской армии в контексте ситуации в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Главнокомандующий отметил, что стойкость украинских воинов играет ключевую роль в противостоянии российским силам.

Сырский подчеркнул, что если бы не мужество и решимость украинских военнослужащих, то «десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях».

Он указал, что это могло бы значительно ухудшить обстановку на фронте. По его словам, российские силы продолжают активные попытки вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь контролируемой ими территории.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военные ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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ВС РФ ударили по ВСУ после срыва операции боевиков по угону вертолета
11 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Evgeny555

Бойцы ВС РФ ударили по позициям боевиков ВСУ после сорванной операции украинских боевиков по угону вертолета, проинформировали в ЦОС ФСБ.
Силовики уточнили, что при оперативной игре с военной разведкой Украины удалось обнаружить позиции украинской армии и поразить их при помощи реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России перерезают пути снабжения боевиков ВСУ в Курахово.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на Курскую область. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех целей спецоперации.

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Российские бойцы ликвидировали взвод РДК* в Курской области
11 ноября 2024, 11:08

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские бойцы уничтожили взвод РДК* ударом авиабомбы в Курской области. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, в совместную группу РДК* и других подразделений ВСУ входило порядка 100 боевиков. Однако около 90 из них были уничтожены в ходе боёв. Выжившая группа в составе 10 — 12 человек решила бежать на украинскую территорию. На протяжении нескольких часов за боевиками следили российские дроны.

В двух километрах от российско-украинской границы они устали и решили спрятаться в полуразрушенном здании в селе Дарьино. Тогда ВС РФ нанесли по ним удар авиабомбой. Объективным контролем установлено, что никто из боевиков из-под завалов уже не вышел.

По предварительным данным, большинство уничтоженных военных являются членами РДК*.

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* РДК — запрещённая и террористическая организация.
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Военные ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово
Пушилин: ВС России продвигаются в Курахово и перерезают пути снабжения ВСУ
11 ноября 2024, 11:00

Фото: istockphoto.com/IherPhoto

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные перерезают пути снабжения Вооруженных сил Украины в Курахово. Об этом пишет РИА Новости.
Он в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что российские подразделения действуют достаточно слаженно и выверенно, работают не только в самом Курахово, но и перерезают линии снабжения противника. Он также добавил, что наблюдается охват населенного пункта и очень грамотное командование на данном этапе.

Пушилин заявил, что российские войска продвигаются на всех участках фронта в ДНР. По его словам, освобождение Курахово имеет ключевое значение для Донецка, особенно для Петровского района столицы республики. Он подчеркнул, что каждый метр продвижения важен, так как освобождение Курахово лишит противника возможности обстреливать Донецк. Также он отметил, что ВСУ наносят удары не только артиллерией, но и с помощью БПЛА, что представляет угрозу для населения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
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В Польше заявили об увеличении потерь ВСУ
Военный аналитик Музыка: ВСУ теряют военных все быстрее
11 ноября 2024, 10:54

Фото: iStock/Jakub Laichter

В рядах ВСУ наблюдается рост потерь, которые не успевают восполняться. Об этом заявил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка после поездки на Украину, его слова передает CNN.
«Мы имеем ситуацию, когда украинцы не только не успевают восполнять потери, но и теряют солдат все более быстрыми темпами из-за падения морального духа», — заявил Музыка.

По его словам, вторжение в Курскую область сильно растянуло и без того небольшие силы ВСУ. Также Музыка обратил внимание на трудности с интеграцией мобилизованных солдат. Он отметил, что их присутствие на передовой «практически незаметно».

Ранее эксперт в области безопасности, экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что ситуация с мобилизацией на Украине обостряется. Массовые облавы работников территориальных центров комплектования (ТЦК) стали обычным явлением даже в крупных городах, включая столицу. По его словам, Киев исчерпал мобилизационный ресурс в сельских районах.

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Российские штурмовики зашли в Курахово
Рогов: передовые штурмовые отряды ВС РФ вошли в восточную часть Курахово
11 ноября 2024, 10:30

Фото: iStock/Evgeny555

Российские штурмовики вошли в восточную часть Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«Наши передовые штурмовые отряды вошли в восточную часть города. Там сейчас идут ожесточенные бои», — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что в городе начались городские бои. Российские силовые структуры также передали, что ВСУ стараются «перебрасывать к городу небольшие группы солдат». В настоящий момент клещи вокруг украинской армии сжимаются с северных, южных и западных пригородов, отмечают представители структур.

8 ноября Рогов сообщал, что российская армия идет с нескольких направлений на трассу Запорожье-Курахово, которая является главной транспортной артерией, снабжающей украинских боевиков.

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ФСБ: спецслужбы стран ЕС все меньше готовы к совместным операциям с Киевом
11 ноября 2024, 10:14

Фото: iStock/Dragos Condrea

Европейские спецслужбы все меньше готовы проводить совместные операции с Киевом, опасаясь имиджевых потерь. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ России, передает РИА Новости.
«С учётом складывающейся на Украине ситуации спецслужбы европейских государств с меньшим желанием идут на проведение совместных с украинской разведкой операций», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что европейские спецслужбы опасаются имиджевых потерь.

Ранее оперативный сотрудник ФСБ России сообщил, что военная разведка Украины продолжает предпринимать попытки угона российской авиационной техники. Так, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России.

В ходе оперативной игры, проведенной российскими контрразведчиками, удалось выявить не только планы Киева, но и позиции украинской противовоздушной обороны, а также места дислокации подразделений ВСУ.

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Самая массированная атака на Москву, окружение ВСУ в Курской области, бои за Терны: последние новости СВО
11 ноября 2024, 09:40

Фото: istockphoto/zabelin

В Харьковской области ВС РФ продолжают наносить удары по тыловым объектам ВСУ, что снижает их обороноспособность. Кроме того, противник несет потери и оказывается в окружении в Курском приграничье. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Рекордный налет БПЛА ВСУ на Москву


Утром воскресенья с 07:00 до 10:00 ВСУ предприняли попытку атаковать столичный регион рекордным количеством дронов, однако система противовоздушной обороны перехватила все 34 беспилотника, направлявшихся на Москву. В общей сложности над российскими регионами было сбито 70 беспилотников.

Курская область


Подразделения украинской армии постепенно оказываются в окружении, особенно в районе Малой Локни, сообщает военкор Александр Коц. Некоторые украинские солдаты успели спастись, сдавшись в плен. Российские войска успешно отбили семь контратак противника и предотвратили вылазки в направлениях Зеленого Шляха и Старой Сорочины. За сутки противник понёс потери более 300 бойцов, а также утратил бронетехнику и полевую артиллерию.


Кураховское направление


На Кураховском фронте российская авиация активно работает по позициям врага, освободив Степановку и Кременную Балку. ВС РФ почти сомкнули кольцо вокруг украинских позиций: с южного фланга от Максимовки и с северного от Солнцевки, взяв под контроль ключевую дорогу для городского гарнизона.


Фото: istockphoto/Naypong

Покровское направление


На покровском направлении российская армия применяет тактику многовекторных атак, чередуя удары по различным населённым пунктам, что дезориентирует украинскую оборону и позволяет успешно прорывать её защитные редуты. В Новоалексеевке поднят российский флаг.


Краснолиманское направление


На краснолиманском направлении ключевые высоты находятся под контролем российских войск. Ведётся бой за село Терны, освобождение которого позволит соединить линию фронта до Торского и отрезать группировку ВСУ в Серебрянском лесничестве от снабжения, что приведёт к её уничтожению.


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Харьковское направление


В Харьковской области российские силы продолжают наносить удары по тыловым объектам ВСУ, что снижает их обороноспособность.

В районе Глушковки и Колесниковки российские войска последовательно атакуют позиции противника в направлении Купянска-Узлового, разрушая логистические маршруты украинских формирований. В окрестностях Купянской Лозовой отмечено расширение наступательного плацдарма на 1500 метров.

Министерство обороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранным наемникам в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

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Киев переходит к мобилизации в крупных городах
Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе
11 ноября 2024, 09:32

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Ситуация с мобилизацией в Украине обостряется. Массовые облавы работников территориальных центров комплектования (ТЦК) стали обычным явлением даже в крупных городах, включая столицу. Эксперт в области безопасности, экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, объяснил это тем, что Киев исчерпал мобилизационный ресурс в сельских районах. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Прозорова, в течение последних двух лет Киев не сталкивался с такой масштабной мобилизацией, но сейчас ситуация изменилась. Он также отметил, что давление со стороны Запада на украинское руководство усиливается: западные страны ожидают, что новобранцы будут использовать предоставленное оружие и средства, выделенные для обучения.

«Она (мобилизация на Украине) не усилилась, просто она сменила географические привязки, потому что села и небольшие населенные пункты выгребли. А теперь стали (ТЦК) работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все», — сказал он.

Несмотря на слухи о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет, Прозоров назвал эти утверждения пропагандой, направленной на внутреннюю аудиторию. По его мнению, Киев не пойдет на такой шаг, учитывая текущую ситуацию и требования со стороны западных партнеров.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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