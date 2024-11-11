Саратовский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты из-за угрозы БПЛА

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Саратовский международный аэропорт «Гагарин» временно ограничил прием и отправку самолетов на фоне предупреждения о возможной атаке дронов на регион, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту «Гагарин» введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе «Табло рейсов», — пояснили в пресс-службе.Перед этим глава Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал, что оперативные службы региона в полной готовности после получения данных от Минобороны РФ об угрозе атаки беспилотников.
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