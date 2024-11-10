В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево в Москве для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, пишет Росавиация в Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения введены с 09:45 мск. Согласно информации ведомства, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву. Силы ПВО сбили еще 7 дронов в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Собянин: В Раменском сбили четыре летевших на Москву украинских БПЛА
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву. Силы ПВО сбили еще 7 дронов в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова