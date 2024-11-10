В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов

Россия, являясь крупнейшим потребителем кофе в мире, стала лидером по росту числа употребляющего этот напиток населения — сразу на 7,1% до 306 тысяч тонн в год. Об этом ссылкой на отчет Международной организации по кофе сообщает РИА Новости. Вместе с Россией, как отмечается, нарастить потребление бодрящего смогла Франция, но лишь на 1,6%.