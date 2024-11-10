В Домодедово отменили ограничения в работе самолётов

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Пресс-служба авиагавани рассказала РИА Новости, что все ограничения на прилет и вылет в аэропорту Домодедово сняты в 10.32 по московскому времени.
«В 10.32 все ограничения на прилет и на вылет сняты. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — сообщают сотрудники аэропорта Домодедово.
Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения, чтобы обеспечить безопасность полётов гражданских рейсов. Данные ограничения ввели с 8:03 по московскому времени. Также ограничения ввели в воздушной гавани Шереметьево.
Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Телеграм-канале рассказывал, что системы противовоздушной обороны отражают массированный налет дронов Вооружённых сил Украины на столицу. Средства ПВО сбили еще семь вражеских беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна.
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Ольга Енгалычева