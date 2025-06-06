Депутат дал совет Бородиной и Сердюкову, как укрепить брак

06 июня 2025, 11:51

Депутат Иванов посоветовал Бородиной и Сердюкову обвенчаться, чтобы укрепить брак

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Инстаграм*/borodylia)

Телеведущей Ксении Бородиной и блогеру Николаю Сердюкову нужно обвенчаться, чтобы укрепить брачный союз. Такое заявление сделал в беседе с NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.





По его словам, семья является основой общества, потому люди, вступающие в брак, делают важный и ответственный шаг.

«Я искренне рад за Ксению Бородину и Николая Сердюкова и желаю им любви, взаимопонимания и крепкой семьи на долгие годы. <…> Я бы посоветовал Ксении и Николаю обвенчаться, чтобы их союз был освящен Богом. Это укрепит их любовь и поможет им преодолеть все трудности, которые могут возникнуть на жизненном пути», — считает Иванов.

«От всей души желаю Ксении Бородиной и Николаю Сердюкову счастья. Совет да любовь. Пусть их дом будет полон радости, смеха и счастья», — сказал он.

