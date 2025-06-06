Гарик Харламов начал встречаться с Ковальчук до развода с Асмус

06 июня 2025, 11:38

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук (фото: Instagram* @garikkharlamov)

Комик Гарик Харламов начал встречаться с нынешней женой Катериной Ковальчук, ещё будучи в браке с Кристиной Асмус. Об этом супруга юмориста случайно проговорилась в своём личном блоге.





Гарик и Катерина отмечают первую годовщину свадьбы. Ровно год назад они поженились. Однако до ЗАГСа они встречались несколько лет. Правда, выяснилось, что чуть дольше, чем предполагали фанаты.



Ковальчук призналась, что их отношения начались пять лет назад, а в 2020 году артист ещё был официально женат на Асмус. О расставании пара объявила только в конце года.





«Год, как мы муж и жена. И 5 лет, как идём вместе. Когда находишь то самое – никогда не сдаёшься. Это про нас», – написала Ковальчук в личном блоге.