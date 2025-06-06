Певица Слава о проблемах с ушами: «Походу снова операция»
Певица Слава заявила, что ей нужна операция из-за проблем с ушами
Певица Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она призналась, что может лечь под нож хирурга из-за больных ушей.
Исполнительница хита «Одиночество» вышла на связь с подписчиками из больницы в плохом настроении. Выяснилось, что ей потребовалась помощь медиков из-за проблем с ушами. Что именно ей досаждает, она не раскрыла, но подчеркнула, что все серьезно.
«Ну поехали. Походу снова операция», — откровенничала Слава в личном блоге.
В июле 2023-го артистка обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в том, что он плохо сделал ей грудь. Она обратила внимание, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Певица Любовь Успенская поддержала Славу, объявив, что тоже осталась недовольна своей операцией у Хайдарова.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская