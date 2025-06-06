Певица Слава о проблемах с ушами: «Походу снова операция»

06 июня 2025, 11:32

Певица Слава заявила, что ей нужна операция из-за проблем с ушами

Слава (Фото: Инстаграм* @nastya_slava)

Певица Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она призналась, что может лечь под нож хирурга из-за больных ушей.





Исполнительница хита «Одиночество» вышла на связь с подписчиками из больницы в плохом настроении. Выяснилось, что ей потребовалась помощь медиков из-за проблем с ушами. Что именно ей досаждает, она не раскрыла, но подчеркнула, что все серьезно.





«Ну поехали. Походу снова операция», — откровенничала Слава в личном блоге.