Даванков предложил создать в приложениях функцию отказа от таксиста-мигранта

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Вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил создать в приложениях по заказу такси функцию отказа от водителя-мигранта. Об этом пишет РИА Новости.
«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом», — заявил депутат.
Это предложение Даванкова уже отправлено министру транспорта РФ Роману Старовойту. Политик отметил, что в отдельных субъектах уже есть ограничения на работу мигрантов в такси. Все из-за увеличившегося числа преступлений с участием иностранных граждан. Главы регионов уточнили, что большинство из этих мигрантов работают в такси.
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