Стало известно, какие книги россияне больше всего читали в прошлом году

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В 2024 году россияне больше всего читали книги по самоанализу и художественную литературу. К соответствующим выводам пришло исследование Российского книжного союза, в рамках которого изучили данные ведущих книжных сетей. Лидером топа среди бестселлеров стала книга «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» от Ольги Примаченко, второе — «Мой театр. Книга 1» Николая Цискаридзе, третье — «Восхитительная ведьма. Книга первая» Анны Джейн.
«Это говорит о растущем интересе к современной российской литературе. Вторая важная тенденция — стремление читателей к самопознанию и саморазвитию. Практически треть рейтинга — книги, посвященные личностному росту и осмыслению мира», — приводит «Петербургский дневник» слова книжного обозревателя Валерия Шабашова.В то же время тренер по личной эффективности Владимир Стекольщиков рассказал, как справиться с апатией и вернуть мотивацию работать и жить. В беседе с «Вечерней Москвой» он пояснил, что сначала нужно определить причину этого состояния — выгорание, отсутствие результатов, потеря смысла, стресс или физическая усталость. Одним из самых эффективных способов борьбы с апатией он назвал полноценный сон.
«Не придумали более эффективного способа восстановления и отдыха, чем крепкий здоровый сон. Поставьте телефон на зарядку в соседней комнате хотя бы за 15 минут до сна, насладитесь ощущением расслабления, если вы спите не в одиночестве — насладитесь общением с любимым человеком без гаджетов», — говорится в материале.Читайте также:
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