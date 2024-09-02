Депутат Даванков призвал повысить цену патента для мигрантов

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Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил о необходимости повышения стоимости патента для мигрантов в 2,5 раза до 250 тыс. рублей в год.
«Сейчас мигранты платят восемь тысяч в месяц и занимаются непонятно чем. Деньги от повышения патента должны пойти не в общий городской бюджет, а в конкретные районы, где больше всего мигрантов: Чертаново, Новопеределкино, Марьино. Тогда там станет безопаснее», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Даванков.
Ранее председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зори объяснил, почему трудовые запреты для мигрантов требуют осторожности для исключения рисков.
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