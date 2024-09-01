Автобус с рабочими перевернулся на бок и загорелся грузовик в ДТП с двумя фурами на ЦКАД

На ЦКАД под Москвой столкнулись две фуры и автобус, в салоне которого находились 27 рабочих. Серьезная авария произошла вечером 1 сентября на 231 километре дороги в Троицком округе.
От удара автобус с людьми перевернулся на бок, по дороге разлилось топливо, в результате чего один грузовик загорелся.
В результате ДТП 1 человек погиб, еще пять пострадавших получили тяжелые травмы, сообщает телеграмм-канал SHOT. На место происшествия направили медицинский вертолет и восемь машин скорой помощи.
СМИ сообщают, что проезжая часть полностью перекрыта. На месте работают МЧС и другие экстренные службы. Причину аварии устанавливает ГАИ.
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В результате ДТП 1 человек погиб, еще пять пострадавших получили тяжелые травмы, сообщает телеграмм-канал SHOT. На место происшествия направили медицинский вертолет и восемь машин скорой помощи.
СМИ сообщают, что проезжая часть полностью перекрыта. На месте работают МЧС и другие экстренные службы. Причину аварии устанавливает ГАИ.
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Лия Мурадьян