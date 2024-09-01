Автобус с рабочими перевернулся на бок и загорелся грузовик в ДТП с двумя фурами на ЦКАД

12 ноября 2021 года в городе Усть-Илимск Иркутской области произошла трагедия. Четверо мужчин напали на случайных прохожих – мужчину и женщину. О том, кем оказался один из злоумышленников и что изувеченный мужчина успел сказать перед смертью своей жене расскажет редакция «Радио 1».