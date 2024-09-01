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Мигранты разбили голову пенсионеру в автобусе в Мытищах

01 сентября 2024, 18:22
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Мигранты напали на пожилого мужчину в автобусе в Мытищах. Об этом пишет Telegram-канал «Mytischi_Official | НОВОСТИ».
Отмечается, что три мужчины азиатской внешности повздорили с пенсионером. Уточняется, что злоумышленники разбили пожилому мужчине висок.

Согласно информации источника, за пенсионера вступился один из пассажиров транспорта. Мужчина, которого избили мигранты, просил других пассажиров срочно вызвать полицию и скорую помощь.



После этого преступники сбежали из автобуса в метро. Иные подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что два гражданина Республики Узбекистан напали на сотрудников полиции при попытке побега из центра временного содержания иностранцев в городе Артем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#драка
На телах израильских заложников ХАМАС обнаружены пулевые ранения
Ynet: на телах обнаруженных в Газе заложников при вскрытии нашли пулевые ранения
01 сентября 2024, 17:42

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

На телах шести заложников, которые обнаружили израильские солдаты на юге сектора Газа, нашли пулевые отверстия. Об этом информирует портал Ynet.
Уточняется, что ранения были обнаружены на голове и иных частях тела. Согласно информации врачей, заложников убили в течение последних двух суток.

Вскрытие показало признаки травм и запущенное состояние организмов. Также стало известно, что одного из пленников держали связанным.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Пожар произошел на территории бывшего завода «Зингер» в Подольске
01 сентября 2024, 17:10

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорание произошло на территории бывшего завода «Зингер» в Подольске. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Отмечается, что пожару присвоили второй уровень сложности. Его площадь составляла 1200 квадратных метров.

Согласно информации ведомства, к тушению были привлечены 89 специалистов и 27 единиц техники. Вскоре горение было ликвидировано.

Данные о пострадавших не поступали. Причина пожара не уточняется.

Примечательно, что в 2022 году на этой же территории произошел крупный пожар, который охватил несколько этажей здания. В результате чего обрушились два этажа.

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#мчс
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«Я хочу жить»: житель Иркутской области заступился за жену и был забит до смерти, подробности
01 сентября 2024, 16:19

Фото: iStock/globalmoments

12 ноября 2021 года в городе Усть-Илимск Иркутской области произошла трагедия. Четверо мужчин напали на случайных прохожих – мужчину и женщину. О том, кем оказался один из злоумышленников и что изувеченный мужчина успел сказать перед смертью своей жене расскажет редакция «Радио 1».

На семейную пару напала группа пьяных парней


В вечер трагедии молодая женщина решила встретить мужа с работы и вместе с ним дойти до автобусной остановки. Путь семейной пары пролегал через небольшую лесную тропинку. Не успели они пройти и несколько десятков метров, как сзади раздался крик.

«Стойте!» – произнес грозный мужской голос.

Дмитрий и Олеся обернулись и увидели четверых рослых молодых людей в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы не успели осознать, что происходит, как они подбежали к нам и начали нападать. Я оказалась первой под ударом. Муж бросил в снег рюкзак с колонкой и бросился ко мне на защиту. Трое сразу же переключились на него, ударили кулаками и сбили с ног. Четвертый схватил меня, чтобы я не смогла убежать и позвать на помощь», – привела подробности нападения пострадавшая.

Нападавшие требовали деньги и мобильные телефоны


Преступники вскоре озвучили свои требования. Они приказали супругам отдать им гаджеты и деньги. Дмитрий с Олесей передали им всё: телефоны и банковскую карту, на которой осталось всего 1,5 тысячи рублей. Это, видимо, ещё больше разозлило нападавших. Они нашли палки и продолжили избивать их.

«Хотя муж уже был ранен, он продолжал защищать меня. Когда кто-то из нападавших обращался ко мне, он вставал и пытался остановить подонков. Он даже солгал им, крикнув, что я беременна и меня трогать нельзя, но их это не остановило», – рассказала Олеся.

Женщина просила у разъяренных мужчин дать ей возможность позвонить, чтобы родственники перевели деньги, но ей не поверили. Но другое предложение – переписать на злоумышленников гараж, их заинтересовало.

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Пока сообщники размышляли над этим вариантом, Олеся разглядела лица нападавших. Внезапно она узнала одного из них — молодого человека, занимавшегося кикбоксингом с её сыном Андреем.

«Он тогда остановил друзей и сказал, чтобы нас перестали бить. Но время было упущено. Муж ещё был в сознании, но не мог двигаться. Эти люди неожиданно пришли в себя и начали помогать вытаскивать Дмитрия. Я сказала, что справлюсь сама, лишь бы они ушли. Они ответили, что найдут нас, если я обращусь в полицию. Потом забрали телефоны и даже не позволили вызвать скорую помощь», — рассказала женщина.


Через некоторое время ей удалось вытащить супруга из леса. У случайного прохожего она попросила мобильный телефон и вызвала скорую помощь.

Когда Дмитрия уносили в реанимобиль, он успел сказать жене: «Я хочу жить». Тогда Олеся еще не догадывалась, что это их последнее прощание. В больнице врачи поставили тяжелый диагноз. Мужчину избили так, что травмы оказались критическими. Он впал в кому и вскоре скончался.

Задержание нападавших


Полиция задержала нападавших в ту же ночь. Убийцами оказались местные жители 20-32 лет. Трое из них были ранее судимы. Супруга Дмитрия позже встретилась с обидчиками и отметила, что в их глазах не было ни капли раскаяния. Извинений она тоже не дождалась.

«Когда эти подонки били его, они насмехались, говоря, что он не мужик, раз не может ответить», — вспомнила женщина.

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Мариуполец забил друга насмерть за нелестный комментарий о девушке
Житель Мариуполя избил друга и бросил умирать из-за реплики про девушку
01 сентября 2024, 15:54

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Житель Мариуполя жестоко избил приятеля и бросил умирать в его же доме, куда пришел в гости. Все произошло после нелестной реплики хозяина дома в адрес девушки приятеля.
Денис, так звали убитого, встретил старого приятеля на улице и позвал к себе в гости. Сначала друзья сидели во дворе, после гость пошел в магазин за пельменями и выпивкой. Во время посиделок на кухне приятели, выпив и закусив, завели разговор о женщинах.

В какой-то момент Денис негативно отозвался о возлюбленной гостя. Разъяренный мужчина тут же повалил хозяина квартиры на пол и принялся избивать. Сначала бил кулаками по лицу, а после ногами по всему телу, сообщает Mash на Донбассе.

Гость бил приятеля до тех пор пока тот не потерял сознание. После нападения мужчина сбежал, оставив избитого в квартире. На следующий день родственники нашли Дениса мертвым. При этом кухня, зал и ванная были забрызганы кровью. Беглеца уже вычислили и задержали – ему грозит 15 лет колонии.

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На трассе в Нижегородской области минивэн влетел в отбойник, есть погибшие
Минздрав: восемь человек погибли в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области
01 сентября 2024, 15:51

Фото: iStock/Anton Novikov

На федеральной автодороге в Нижегородской области произошла авария, в результате которой погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Уточняется, что ДТП произошло около 11 часов на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе. Согласно предварительным данным, минивэн влетел в отбойник.

В ведомстве сообщили, что пострадали 13 человек, из них восемь — погибли. Чтобы доставить пострадавших в больницы, к месту ДТП вызвали два вертолета санавиации.

Отмечается, что один из пострадавших находится в состоянии крайней степени тяжести, трое — в тяжелой, четверо — средней степени тяжести. В числе пострадавших и погибших детей нет.

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Россиянка отдала случайному прохожему люксовую одежду на миллион рублей
SHOT: россиянка отдала случайному прохожему платья почти на ₽1 млн
01 сентября 2024, 14:52

Фото: iStock/fizkes

Брендовые платья общей стоимость почти миллион рублей россиянка отдала случайному прохожему в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на улице Большая Никитская. 30-летняя женщина проводила время в ресторане. С собой у нее было пять дорогих платьев разных люксовых брендов. Их необходимо было отправить на примерку клиентке.

Россиянка вызвала курьера, когда к ней подъехал необходимый автомобиль, — Lada Granta — то женщина положила в него посылку с дорогими вещами. Водитель подтвердил, что является тем, кого она ждет.

Спустя некоторое время к ней подъехал настоящий курьер. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Ущерб составил 850 тысяч рублей.

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Раскрыта предварительная причина крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Крушение Ми-8 могло произойти из-за ошибки пилотирования в условиях тумана
01 сентября 2024, 14:16

Фото: iStock/BogdanV

Вертолет Ми-8 с туристами и тремя членами экипажа на борту разбился на Камчатке, врезавшись в сопку. Об этом сообщили в оперативных службах.
Отмечается, крушение воздушного судна могло произойти в условиях плохой видимости. Согласно предварительной информации, причиной крушения вертолета стала ошибка экипажа.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС обнаружили тела 17 погибших пассажиров на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.

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Экс-замглавы Минобороны Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят
Экс-замглавы МО Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят из СИЗО
01 сентября 2024, 12:49

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Бывший первый заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил в суде, что не будет пытаться скрыться от правоохранителей, если его отпустят из СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Уточняется, что Иванов и его адвокаты заявили, что доводы следствия не обоснованы. По словам юристов обвиняемого, причастность Иванова к инкриминируемому преступлению не подтверждается в материалах дела.

Сам Иванов подчеркнул, что у него нет намерений скрываться или препятствовать производству по уголовному делу. Отмечается, что у фигуранта дела имеется постоянное место жительства, прочные социальные связи и положительная характеристика. Поэтому сторона защиты выразила мнение, что Иванова можно перевести под домашний арест.

Однако суд отнесся к доводам юристов Иванова скептически.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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«Хочу, чтобы с ними поступили также»: как мужчины 17 часов насиловали школьницу и почему ей не поверили в МВД
01 сентября 2024, 12:49

Фото: iStock/AnkiHoglund

В Алапаевске группа мужчин более 17 часов насиловала и удерживала 15-летнюю школьницу в своем доме. После многочисленных издевательств девочку отпустили, однако для того, чтобы на обидчиков завели уголовное дело, несовершеннолетней пришлось пройти полиграф. О деталях дела и изуверствах над девочкой расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство в Интернете


С одним из своих будущих мучителей 15-летняя Диана познакомилась в Сети. Вечером 23 января 2024 года девочка вышла из дома, чтобы встретиться с молодым человеком.

«Диана писала что-то в нашем местном паблике, после этого ей в личные сообщения написал Александр. Он предложил встретиться и сказал, чтобы она вышла на улицу, так как он был в машине», — рассказала позже мать пострадавшей.

Александр предложил девочке прокатиться на машине, затем сообщил, что ему нужно подбросить друга, после чего обещал отвезти Диану домой. На тот момент девочка ещё не догадывалась, что её новый знакомый Саша имел за плечами три судимости за угон автомобилей и кражи.

Вскоре к ним в автомобиль подсел Никита. По словам матери пострадавшей, он предложил Диане сходить с ним в магазин за шоколадом. Когда девочка вернулась в машину, мужчины привезли ее к частному дому и попросили выйти из авто.

Многочасовое насилие школьницы

Фото: iStock/Favor_of_God

Оказавшись возле незнакомого дома в группе парней, девочка почувствовала опасность и отказалась выходить из машины. Тогда Никита схватил её за руку и потянул в дом. Позже Александр уехал, оставив Диану наедине с Никитой. Последний заставил её выпить стакан воды, после чего она потеряла сознание.

Школьница проснулась 24 января в том же доме, а напротив неё сидели трое мужчин с улыбками на лицах. Двоих из них она уже видела накануне, а третьим был незнакомец по имени Сергей.

«Смотри, мы тебе Сергея привезли», — усмехнулся один из насильников.

После этого трое мужчин поочередно насиловали несовершеннолетнюю на протяжении нескольких часов.

Поиски девочки


Мать Дианы в роковую январскую ночь была на ночной смене. Когда она вернулась домой и обнаружила, что дочери нет, сразу предприняла меры к ее поискам. В переписке на компьютере остался номер телефона того самого Александра, с которым договаривалась встретиться девочка. Мать обратилась в полицию.


Насильники отпустили несовершеннолетнюю


Правоохранители попытались связаться с Александром по телефону. Уже после первого звонка компания мужчин решила отпустить девочку и скрыться, однако перед этим они совершили над ней еще одно изнасилование. Измученная и обессиленная школьница рассказывала следователям обо всех ужасах происходящих с ней и настаивала на возбуждении уголовного дела.

Однако правоохранители сначала отнеслись к её показаниям с недоверием, несколько раз предостерегая о последствиях дачи ложных показаний и спрашивая о готовности пройти полиграф. В итоге уголовное дело против троих насильников было возбуждено.

На вопрос о том, какое наказание Диана желает для тех, кто её обидел, её мать ответила цитатой дочери: «Я хочу, чтобы с ними поступили так же, как они поступили со мной».

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