Мигранты разбили голову пенсионеру в автобусе в Мытищах

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Мигранты напали на пожилого мужчину в автобусе в Мытищах. Об этом пишет Telegram-канал «Mytischi_Official | НОВОСТИ».
Отмечается, что три мужчины азиатской внешности повздорили с пенсионером. Уточняется, что злоумышленники разбили пожилому мужчине висок.
Согласно информации источника, за пенсионера вступился один из пассажиров транспорта. Мужчина, которого избили мигранты, просил других пассажиров срочно вызвать полицию и скорую помощь.
После этого преступники сбежали из автобуса в метро. Иные подробности не уточняются.
Ранее сообщалось, что два гражданина Республики Узбекистан напали на сотрудников полиции при попытке побега из центра временного содержания иностранцев в городе Артем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, за пенсионера вступился один из пассажиров транспорта. Мужчина, которого избили мигранты, просил других пассажиров срочно вызвать полицию и скорую помощь.
После этого преступники сбежали из автобуса в метро. Иные подробности не уточняются.
Ранее сообщалось, что два гражданина Республики Узбекистан напали на сотрудников полиции при попытке побега из центра временного содержания иностранцев в городе Артем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова