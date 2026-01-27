Депутат Делягин назвал безумием идею о легализации онлайн-казино в России

27 января 2026, 12:50

Фото: iStock/Davizro

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин резко раскритиковал предложение министра финансов Антона Силуанова легализовать онлайн-казино в России. Об этом сообщает «Абзац».





По мнению депутата, азартные игры разрушают психику и способствуют развитию душевных заболеваний, в том числе лудомании. Попытку заработать на этом 100 миллиардов рублей политик назвал «антинародной».





«Эти деньги бюджету не нужны. В федеральном бюджете на начало года 5,2 триллиона рублей лежало без движения, а 4,4 триллиона – в золоте и Фонде национального благосостояния. То есть у нас в кармане 9,6 триллиона, но хотят развращать людей ради 100 миллиардов», – заявил Делягин.