Российский бюджет захотели наполнить с помощью казино
Министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой легализовать онлайн-казино. Это предложение направлено на увеличение доходов федерального бюджета. Об этом пишет РИА Новости.
Он считает, что отменить запрет на такие азартные игры возможно при выполнении определенных условий. Важно создать Единый центр учета переводов ставок, аналогичный тому, что уже функционирует для букмекерских контор. Также необходимо определить оператора для организации онлайн-казино по распоряжению президента и ввести налог на их деятельность в размере не менее 30 процентов от выручки, исключая выплаченные выигрыши.
По расчетам министерства, легализация азартных игр может принести около 100 миллиардов рублей в течение года. При этом оборот нелегального сегмента превышает три триллиона рублей.
