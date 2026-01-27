Российский бюджет захотели наполнить с помощью казино

27 января 2026, 09:46

«Ъ»: Минфин предложил легализовать в России онлайн-казино ради доходов бюджета

Фото: iStock/FabrikaCr

Министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой легализовать онлайн-казино. Это предложение направлено на увеличение доходов федерального бюджета. Об этом пишет РИА Новости.