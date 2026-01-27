Жители Кузбасса замерзают в своих квартирах из-за отсутствия отопления
Жители Тайги и Анжеро-Судженска Кемеровской области жалуются на плохое отопление в квартирах и школах. По их словам, температура в помещениях не превышает +15 °C.
Так, по данным «Сiбдепо», в тайгинской школе № 34 прорвало трубы, помещения покрыты льдом, а температура в классах не поднимается выше +15 °C. Из-за этого невозможно работать и готовиться к государственным экзаменам.
В администрации Тайгинского городского округа заявили, что проблемы возникли из-за теплоснабжающей организации, которая поставляет тепло с «большими нарушениями».
При этом жительница Анжеро-Судженска пожаловалась, что уже несколько суток в ее квартире температура составляет +10 °C. В УК пояснили, что жилое помещение является конечным, поэтому там присутствует недостаток тепла. Проблему пообещали решить до 8 февраля, а до этого котельная будет работать в повышенном режиме.
Тем временем в столице в связи с низкими температурами воздуха городские службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что жители столицы обеспечиваются теплом и электричеством в бесперебойном режиме. Для этого подготовлен необходимый резерв мощности.