Россияне хотят выноса из мавзолея и погребения тела Ленина

Большая часть россиян хочет выноса из мавзолея и погребения тела Ленина
Фото: istockphoto/wjarosz

Большинство участников опроса высказались за то, чтобы вынести тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и похоронить его. В голосовании, проходившем с 19 по 23 января, приняли участие 64 667 человек. Читателей опросила «Лента.ру».



Вариант с захоронением поддержали 59 процентов респондентов. Еще 41 процент выступил за сохранение нынешнего положения — оставить тело Ленина в мавзолее у Кремлевской стены.

27 января исполнилось 102 года со дня похорон вождя мирового пролетариата. Церемония состоялась в 1924 году, спустя шесть дней после его смерти 21 января.

Согласно распространенной версии, здоровье политика резко ухудшилось после покушения 30 августа 1918 года. На фоне прогрессировавшего атеросклероза у него произошло кровоизлияние в мозг.

