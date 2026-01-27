Россияне хотят выноса из мавзолея и погребения тела Ленина

27 января 2026, 11:33

Большая часть россиян хочет выноса из мавзолея и погребения тела Ленина

Фото: istockphoto/wjarosz

Большинство участников опроса высказались за то, чтобы вынести тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и похоронить его. В голосовании, проходившем с 19 по 23 января, приняли участие 64 667 человек. Читателей опросила «Лента.ру».