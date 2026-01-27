Россияне хотят выноса из мавзолея и погребения тела Ленина
Большинство участников опроса высказались за то, чтобы вынести тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и похоронить его. В голосовании, проходившем с 19 по 23 января, приняли участие 64 667 человек. Читателей опросила «Лента.ру».
Вариант с захоронением поддержали 59 процентов респондентов. Еще 41 процент выступил за сохранение нынешнего положения — оставить тело Ленина в мавзолее у Кремлевской стены.
27 января исполнилось 102 года со дня похорон вождя мирового пролетариата. Церемония состоялась в 1924 году, спустя шесть дней после его смерти 21 января.
Согласно распространенной версии, здоровье политика резко ухудшилось после покушения 30 августа 1918 года. На фоне прогрессировавшего атеросклероза у него произошло кровоизлияние в мозг.
Читайте также: