Подмосковные школьники посвятили масленичную неделю помощи бойцам СВО

Фото: пресс-служба правительства МО
Гуманитарная акция «Неделя добрых дел» проводится в школах Московской области с 11 марта, в рамках акции ребята плетут маскировочные сети, расписывают глазурью пряники и печенье, а также пишут письма бойцам СВО. Как объяснил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин, всё это отправят в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Школьники и волонтёры предложили посвятить эту масленичную неделю добрым делам. Они плетут маскировочные сети для наших бойцов, пишут им письма со словами поддержки, а также расписывают печенье и имбирные пряники. Все это мы с волонтёрами доставим «за ленточку», чтобы наши защитники почувствовали заботу и поддержку», — сказал Духин.Он добавил, что «Неделя добрых дел» является частью большой акции «Доброе дело», которая была запущена по инициативе школьников Подмосковья в апреле 2022 года. Тогда ребята начали собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Вскоре к акции присоединились и другие жители региона. Всего с начала акции в регионе собрали более пяти с половиной тонн гуманитарных грузов.
«Я считаю, что солдатам очень важна наша поддержка, она придает им уверенность и силы. Они чувствуют, что страна ими гордится», — сказала Василиса.Директор красногорской школы №14 Наталья Грищук сообщила, что в акции участвуют не только ученики разных классов, но и их родители. А руководительница музея школы №1 в Орехово-Зуеве Татьяна Первощина рассказала, что их ребята пишут письма бойцам СВО не только во время акции, но и на постоянной основе.
Акция продлится до 15 марта. А так как она приходится на масленичную неделю, в программу вошли также мастер-классы по изготовлению блинов, которые проводят для школьников члены клуба «Активное долголетие».
Читайте также:
Подмосковные школьники пишут письма поддержки бойцам СВО
Школы Красногорска присоединились к акции «Неделя добрых дел»
Красногорский проект «Мужественные люди» отмечен премией «Мы рядом. Доброе дело»
Лев Каштанов