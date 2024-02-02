Подмосковье приняло участие в форуме «Всё для Победы!» в Туле

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области
Делегация из Подмосковья посетила форум Народного Фронта «Всё для Победы!». Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
1 февраля в Туле стартовал форум, который направлен на развитие аспектов помощи СВО. В первый день в нем приняли участие свыше 500 человек, в числе которых руководители, ведущие специалисты, волонтеры и медики из Московской области.
Стоит отметить, что в первый день форума были подняты вопросы о сложностях в работе медиков в зоне спецоперации, укрепления кибербезопасности, а также восстановлению инфраструктуры на новых территориях.
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«Объединить усилия, убрать ненужные барьеры, обеспечить инфраструктуру и объединить людей — цель форума «Всё для Победы!». Народный фронт впервые собрал в одном месте представителей организаций и сообществ, которые в нашей большой стране обеспечивают поддержку бойцов на передовой. Площадкой проведения форума выбрана Тула, ведь все знают о славных традициях тульских оружейников и подвиге горожан в годы Великой Отечественной войны.<…>У участников форума есть уникальная возможность обменяться опытом, рассказать о своих достижениях единомышленникам, а также обсудить с представителями профильных министерств самые острые вопросы», — поделился руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
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Мира Полтева