Депутат Диденко: Необходимо ужесточение законов о трудоустройстве мигрантов

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Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил о необходимости ужесточать законодательство в области трудоустройства иностранных граждан.
В частности, он предложил введение двухгодичных контрактов с мигрантами.
Ранее эксперт по миграционной повестке, исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил, что Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область сильнее всего среди российских регионов нуждаются в трудовых мигрантах.
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«В мире мало позитивных примеров попыток контроля трудовой миграции. Германия, Франция, Великобритания, США — все страдают, их общества размываются большими массами приезжих из стран с низким уровнем жизни и высоким уровнем экстремистских настроений. Они везут с собой свои нормы жизни, культуру, часто агрессивные формы поведения», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Диденко.
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Мелисса Тимофеева