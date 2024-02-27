Аналитик Кладов назвал регионы России, где работает больше всего мигрантов

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Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область сильнее всего среди российских регионов нуждаются в трудовых мигрантах. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал эксперт по миграционной повестке, исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
Именно эти регионы привлекают много дешевой рабочей силы для ресурсоемких бизнесов, таких как логистика, фудтех, строительство и сельское хозяйство.
По словам эксперта, именно дефицит компетентных и квалифицированных кадров вынуждает руководителей обращаться к трудовым мигрантам.
Ранее правительство России утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы. Согласно утверждённому документу, в отношении мигрантов ужесточается ряд правил. Так, будут подвергаться блокировке активы иностранцев, которые причастны к террористической деятельности. Также планируется разработка предложений по усилению ответственности иностранных граждан за нарушение законов РФ. Кроме того, будут заблокированы интернет-ресурсы, которые предоставляют незаконные услуги в области миграции.
Прибывшим в Россию иностранцам создадут цифровые профили, а также проведут регистрацию в единой биометрической системе.
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность эффективного регулирования процессов трудовой миграции и соблюдения мигрантами традиций и законов РФ.
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«Традиционно возглавляют список: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, юг страны (Краснодарский край и так далее). Они забирают 60% всех мигрантов, приезжающих трудиться в Россию <...> Сейчас от дефицита линейного персонала особо страдает гостинично-ресторанный сектор. Не хватает компетентных сотрудников в сфере продуктового производства, швейной промышленности, ритейла, клининга, стройки», — заявил Кладов.
Ранее правительство России утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы. Согласно утверждённому документу, в отношении мигрантов ужесточается ряд правил. Так, будут подвергаться блокировке активы иностранцев, которые причастны к террористической деятельности. Также планируется разработка предложений по усилению ответственности иностранных граждан за нарушение законов РФ. Кроме того, будут заблокированы интернет-ресурсы, которые предоставляют незаконные услуги в области миграции.
Прибывшим в Россию иностранцам создадут цифровые профили, а также проведут регистрацию в единой биометрической системе.
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность эффективного регулирования процессов трудовой миграции и соблюдения мигрантами традиций и законов РФ.
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