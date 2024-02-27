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Аналитик Кладов назвал регионы России, где работает больше всего мигрантов

URA.RU: Более половины мигрантов работают в Москве и южных регионах РФ
27 февраля 2024, 05:15
Фото: iStock/Oleg_Elkov

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область сильнее всего среди российских регионов нуждаются в трудовых мигрантах. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал эксперт по миграционной повестке, исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
Именно эти регионы привлекают много дешевой рабочей силы для ресурсоемких бизнесов, таких как логистика, фудтех, строительство и сельское хозяйство.

«Традиционно возглавляют список: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, юг страны (Краснодарский край и так далее). Они забирают 60% всех мигрантов, приезжающих трудиться в Россию <...> Сейчас от дефицита линейного персонала особо страдает гостинично-ресторанный сектор. Не хватает компетентных сотрудников в сфере продуктового производства, швейной промышленности, ритейла, клининга, стройки», — заявил Кладов.


По словам эксперта, именно дефицит компетентных и квалифицированных кадров вынуждает руководителей обращаться к трудовым мигрантам.

Ранее правительство России утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы. Согласно утверждённому документу, в отношении мигрантов ужесточается ряд правил. Так, будут подвергаться блокировке активы иностранцев, которые причастны к террористической деятельности. Также планируется разработка предложений по усилению ответственности иностранных граждан за нарушение законов РФ. Кроме того, будут заблокированы интернет-ресурсы, которые предоставляют незаконные услуги в области миграции.

Прибывшим в Россию иностранцам создадут цифровые профили, а также проведут регистрацию в единой биометрической системе.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность эффективного регулирования процессов трудовой миграции и соблюдения мигрантами традиций и законов РФ.

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Умерла первая обладательница титула Мисс США
Умерла первая обладательница титула Мисс США 93-летняя Логери
27 февраля 2024, 05:11

Фото: iStock/ leykladay

В возрасте 93 лет умерла актриса и первая обладательница титула Мисс США Жаклин Логери. Об этом сообщается в аккаунте конкурса в Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России).
Логери стала первой Мисс Соединенных Штатов в 1952 году. Одним из ее призов за победы в конкурсе стал контракт с кинокомпанией Universal Pictures, который обеспечил ей съемки в кино и на телевидении. Самой известной для нее стала известную роль в комедии «Партнеры» (1956 года).

Логери родилась в 1930 года в Бруклине и закончила нью-йоркскую Академию юных леди Святого Франциска Ксавьера.

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В России запретили стевию и еще 18 пищевых добавок
ЕАЭС запретил стевию и еще 18 пищевых добавок
27 февраля 2024, 04:31

Фото: iStock/ bit245

В Евразийском экономическом союзе с 27 февраля запретили к применению 19 пищевых добавок, в том числе известный подсластитель стевию. Об этом сообщается на официальном сайте объединения.
Восемь лет ушло на то, чтобы внести корректировки в технический регламент Таможенного союза о пищевых добавках. За это время были проведены исследования с большой выборкой. В результате перечень разрешенных пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств сократился с 362 до 349 наименований.

Были также запрещены муравьиная кислота (Е236), краситель кантаксантин (E161g), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264) и другие.

В ЕАЭС помимо России входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

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Россияне назвали цвета лого компании, куда обратятся в первую очередь
27 февраля 2024, 04:14

Фото: iStock/ MWayOut

Россияне рассказали, в компанию с брендом какого цвета обратятся в первую очередь. Соответствующий опрос провели благотворительный фонд «Красный крест» и транспортная компания «Скиф-Карго». Результаты опубликовала газета РБК.
По 20% россиян доверились бы в первую очередь компании с брендом красного или зеленого цвета, более 12,7% — отдали бы предпочтение синему.

При этом 42,7% опрошенных заявили, что цвет не имеет значения.

В исследовании приняли участие более 1,4 тыс. человек по всей России в возрасте от 18 лет.

Также выяснилось, что для 42,7% респондентов красный цвет ассоциируется со здоровьем и помощью, 26,4% воспринимают его как цвет любви и страсти, 15,5% назвали его агрессивным и тревожным. Зеленый же цвет символизирует природу (у 50,9% респондентов) и гармонию (30%), а также процветание (10,9%) и пользу (8,2%). Синий — ассоциируется с морем и глубиной (39,1%), холодом и чистотой (по 21%), а также с безмятежностью (16,4%).

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#психология
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Подарки к 8 Марта подорожают на 15–20%
«Известия»: Средний чек на подарки к 8 Марта вырастет на 15–20%
27 февраля 2024, 03:46

Фото: iStock/ Taras Grebinets

Купленных в этом году к 8 Марта подарков станет больше, а средний чек на них — выше, считают опрошенные «Известиями» эксперты, которые основываются на аналогичных показателях прошедшего 23 Февраля.
Так, перед 23 Февраля все ритейлеры зафиксировали всплеск продаж с предпраздничным периодом прошлого года, утверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. При этом стали популярны более дорогие товары. К 8 Марта средний чек на подарки скорее всего вырастет на 15–20%, спрогнозировал он.

По данным ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в феврале средний чек на букет цветов в России вырос на 18% по сравнению с показателем прошлого года — до 2,6 тыс. руб., на парфюмерию — на 7%, на ювелирные изделия и бижутерию — на 13%.

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Названы самые популярные пляжные направления для отдыха в марте
OneTwoTrip назвал самые популярные пляжные направления у россиян для отдыха в марте
27 февраля 2024, 03:32

Фото: iStock/ May_Chanikran

Специалисты сервиса OneTwoTrip изучили данные бронирований и вывели самые востребованные страны для пляжного отдыха россиян в начале весны, передает РИА Новости.
Выяснилось, что самое популярное зарубежное направление – ОАЭ, а именно Дубай. Таиландский Пхукет – на втором месте рейтинга. На третьем — индонезийский остров Бали.

В топ востребованных мест вошли также курорты Шри-Ланки, Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Мальдивских островов.

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В Москве призвали установить танк Abrams напротив посольства США
ТАСС: Аналитик Коротченко призвал поставить танк Abrams против посольства США
27 февраля 2024, 03:21

Фото: iStock/tupungato

Военный аналитик и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предложил установить напротив американского посольства в Москве первый танк Abrams, уничтоженный в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Об этом 27 февраля пишет агентство ТАСС.
«Установить его напротив американского посольства, чисто символически это тоже имело бы большое психологическое значение, если такое решение будет принято. <…> Это показали бы все американские ведущие телеканалы», — заявил Коротченко.

По словам эксперта, Abrams уязвим так же, как и любая другая западная бронетехника — а это значит, что будут также и десятки других. Коротченко считает, что данный танк в первую очередь интересен с точки зрения изучения его на соответствующем полигоне для поиска сильных и слабых мест, а также более детального изучения конструкции и особенностей.

Российские военные впервые поразили под Авдеевкой американский танк Abrams, кадры с горящей техникой опубликовал российский журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале. По его словам, сперва Abrams был подбит при помощи FVP-дрона, а уже потом танк окончательно уничтожила 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада при помощи ручного противотанкового комплекса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с африканскими журналистами заявил, что американские танки Abrams никак не изменили ситуацию на полях проведения специальной военной операции на Украине. При этом, украинский лидер выразил надежду, что в будущем Вооруженным силам Украины поставят побольше западной техники.

Напомним, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину в сентябре 2023 года, о чём сообщали в Пентагоне. В середине октября Киеву была предоставлена вся обещанная партия танков в количестве 31 единиц. Однако со времени поступления эта техника на фронте не фиксировалась. В начале января стало известно, что техника не используется на фронте, поскольку она слишком уязвима.


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#танки
#сво
#сша
#посольство
#москва
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Daily Mail: Ямайка хочет потребовать у Британии компенсации за времена рабства
27 февраля 2024, 02:57

Фото: iStock/3dmitry

Ямайка обдумывает планы потребовать от Великобритании выплат в размере 500 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации за времена рабства для финансирования своего сектора «тёмного туризма». Как пишет британское издание Daily Mail, эти выплаты пойдут на сохранение портов, больниц и зданий судов, которые связаны с империализмом.
Премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс хочет, чтобы бывшая метрополия профинансировала серию выставок о британском империализме. Он давно критикует отношения Ямайки с Содружеством и британской монархией и официально объявил о планах страны стать независимой республикой в 2022 году. В прошлом году Ямайка официально устами Холнесса признала, что хотела отказаться от монархии после смерти королевы Елизаветы II.

Подобные требования могут возникнуть и у других бывших колоний Британии, и суммы компенсаций, которые будут затребованы, могут достигнуть колоссальных масштабов. В августе прошлого года судья Международного уголовного cуда (МУС) Патрик Робинсон заявил, что Великобритания задолжала почти 19 триллионов фунтов в качестве репараций за свою роль в работорговле, и даже это может быть «недооценкой».

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#компенсации
#великобритания
#министр
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МО РФ: Колонна «Ярсов» направилась в Подмосковье для подготовки к Параду Победы
27 февраля 2024, 02:42

Фото: сайт Кремля

В Москве заметили колонну подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс». Как рассказали журналистам РИА Новости в Министерстве обороны РФ, она направляется маршем из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к Параду Победы на Красной площади.
Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7 на территории Ивановской, Владимирской и Московской областей. В ходе приготовления к параду на Красной площади, в январе–феврале 2024 года, в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).



«Периодически делаем контрольные осмотры, механики-водители справляются с задачей на оценку "отлично", показывая свое мастерство и профессионализм», — рассказал командир группы ракетного соединения Юрий Малахов.

Комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой составляют основу группировки Ракетных войск стратегического назначения. Они способны поражать цели на дальности до 11 тыс. км.

В России подготовили шахтные пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Завершение работ по постановке «Сармата» на боевое дежурство является одной из основных задач в обеспечении Вооруженных сил России в 2024 году.

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#оружие
#парад победы
#подготовка
#москва
#подмосковье
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Минобороны заявило о проведении испытаний ЗРК С-500 «Прометей»
МО РФ: Новый ЗРК С-500 «Прометей» способен сбивать гиперзвуковые цели
27 февраля 2024, 02:23

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Вооружённые силы РФ провели испытания ЗРК С-500 «Прометей», протестировав возможность сбивать с её помощью гиперзвуковые цели. Об этом сообщили источники газеты «Известия» в Минобороны РФ.
Система доказала, что способна отслеживать и уничтожать такого рода объекты. Причем речь идет не только об обычных гиперзвуковых ракетах, но и о перспективных разработках.

«По своим возможностям С-500 может работать по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, а они двигаются с гиперзвуковой скоростью, может работать по управляемым боеголовкам, а также по подобным системам меньшей дальности», — пояснил изданию редактор аналитического военного портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

С-500 «Прометей» — это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, который совмещает функции противовоздушной и противоракетной обороны. Концерн «Алмаз-Антей» уже начал серийное производство данного ЗРК, а в июле 2023 года Минобороны провело первые испытания «Прометея» на полигоне Капустин Яр.

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#испытания
#минобороны рф
#ракета
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