В Сочи мигрант из-за ссоры забил камнем знакомую и вынес тело на набережную

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В Сочи на пляже «Огонек» нашли женщину с разбитой головой. Подозреваемого задержали по горячим следам. Об этом информирует Телеграм-канал Kub Mash.
Тело обнаружили во вторник 20 февраля. Сотрудники полиции задержали 23-летнего гражданина Таджикистана.
По версии правоохранителей, женщина недавно познакомилась с мужчиной и согласилась зайти к нему домой. Там знакомые выпили спиртного и начали ссориться. В ходе скандала мигрант ударил женщину в грудь и голову, после чего вынес ее на набережную и добил куском тротуарной плитки.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании у лифта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак