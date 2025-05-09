Депутат Драпеко поздравила россиян с Днем Великой Победы

Елена Драпеко (Фото: Telegram@elena_drapeko)
9 мая отмечается большой праздник — День Победы над фашистской Германией. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и закончилась 2 сентября 1945 года, акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан 8 мая.
Заслуженная артистка РСФСР и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Радио 1» поздравила россиян в праздником Великой Победы.
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«Я хочу поздравить всех, кто причастен к этому подвигу, всех детей войны, которых осталось у нас еще очень много. Также жителей городов трудовой славы, потому что победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Есть замечательные истории о том, как люди работали сутками, как дети вставали к станкам, как изобретатели увеличивали производство снарядов пушек на том же оборудовании. Сегодня я поздравляю весь наш народ с великим праздником!» — сказала депутат.
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Анастасия Панченко