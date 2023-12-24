Депутат Драпеко призвала не брать «грязные деньги» Ивлеевой

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev
Участников голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой не надо прощать и не надо брать «грязные деньги», которые Ивлеева пообещала направить на благотворительность.
К этому призывает заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Драпеко считает, что общество должно осуждать участников таких мероприятий и ограничивать их попадание в информационное публичное поле. Правда, Драпеко пока не знает, как это сделать, из-за «желающих защитить этих деятелей от общественного гнева».
Вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря в столичном ночном клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды. Один из участников, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришёл на вечеринку в одном носке. Его арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Читайте также:
Ивлеева вырученные деньги за «голую вечеринку» потратит на благотворительность
Депутат Шолохов поддержал идею лишить Киркорова звания народного артиста
Долги артиста Киркорова выросли в 2 раза после вечеринки у Ивлеевой
«Я считаю, что вообще не надо эти деньги брать — они грязные. А вечеринки эти запретить как нарушающие общественную нравственность. И никакие извинения принимать не надо. Это сознательное нарушение норм общественной морали. И все, кто там был, измарались на всю жизнь», —говорит Елена Драпеко.
Вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря в столичном ночном клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды. Один из участников, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришёл на вечеринку в одном носке. Его арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Читайте также:
Ивлеева вырученные деньги за «голую вечеринку» потратит на благотворительность
Депутат Шолохов поддержал идею лишить Киркорова звания народного артиста
Долги артиста Киркорова выросли в 2 раза после вечеринки у Ивлеевой
Мария Фирсова