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Депутат Драпеко призвала не брать «грязные деньги» Ивлеевой

24 декабря 2023, 15:49
Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Участников голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой не надо прощать и не надо брать «грязные деньги», которые Ивлеева пообещала направить на благотворительность.
К этому призывает заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что вообще не надо эти деньги брать — они грязные. А вечеринки эти запретить как нарушающие общественную нравственность. И никакие извинения принимать не надо. Это сознательное нарушение норм общественной морали. И все, кто там был, измарались на всю жизнь», —говорит Елена Драпеко.

Драпеко считает, что общество должно осуждать участников таких мероприятий и ограничивать их попадание в информационное публичное поле. Правда, Драпеко пока не знает, как это сделать, из-за «желающих защитить этих деятелей от общественного гнева».

Вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря в столичном ночном клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды. Один из участников, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришёл на вечеринку в одном носке. Его арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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#благотворительность
#депутат
#госдума
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Медведев иронично поздравил европейцев с Рождеством, напомнив про Украину
Медведев накануне Рождества назвал Европу больной из-за конфликта на Украине
24 декабря 2023, 13:36

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался в социальной сети X состоянием Европы из-за конфликта на Украине.
Медведев отметил, что на данный момент в европейских странах наблюдается отсутствие экономического роста и толпы граждан Украины, которые «шатаются» по улицам с пособиями, превышающими пенсии самих европейцев. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что видимо сейчас Европа «совсем больна» и поздравил с Рождеством.

Ранее шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц заявил, что в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину. По мнению Райца, в Германии работает гораздо меньше украинских беженцев, чем в других государствах, по этой причине они «засиживаются и застревают» на гражданском пособии.

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#пенсии
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Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении от телефонов
Глава Роскачества Протасов назвал радиоактивность телефонов мифом
24 декабря 2023, 12:04

Фото: iStock/Pinkypills

Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что радиоактивность телефонов является мифом, излучение от смартфонов находится на уровне бытовых приборов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Протасова, не существует научного подтверждения о том, что телефоны излучают радиацию. Глава Роскачества отметил, что в среднем россияне используют мобильные телефоны более чем 2,5 часа в день, в данном случае вред больше получают зрение, руки, шея и психика.

Протасов заключил, что специалисты проводили измерения радиации, они находятся в пределах допустимого.

Ранее доктор биологических наук, сотрудник Института общей генетики РАН Илья Захаров-Гезехус объяснил, что излучение смартфона не оказывает серьёзного влияния на генную информацию человека.

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#роскачество
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Учёные узнали, где находится легендарное царство Пунт
Учёные Египетского музея выяснили, что Царство Пунт располагалось в Эфиопии
24 декабря 2023, 11:07

Фото: istockphoto/Ahmed Alattar

Египетские папирусы сохранили информацию о Царстве Пунт, которое считается краем блаженства и изобилия, сообщает РИА Новости.
Учёные сообщают, что упоминания встречаются в «Сказке о потерпевшем кораблекрушение». Сохранились документы, которые свидетельствуют о том, что египетские правители отправляли в край блаженства целые экспедиции.

Европейские учёные предполагали, что место расположено у окраины Египетского царства. Другие были уверены, что территория находятся у одной из прилегающих к нему территорий.

В 2015 году исследовательская группа из Египетского музея и Университета Калифорнии провела анализ ДНК забальзамированных бабуинов. Результаты продемонстрировали, что их родина —это нынешние Джибути, Сомали, Эфиопия и Эритрея.

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#ученые
#исследование
#наука
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Daily Mail: Эксперты рассказали о рождественских подарках супербогатых людей
24 декабря 2023, 07:09

Фото: iStock/Di_Studio

Стилист Николь Поллард Бэйм, помогавшая с покупками королевским особам, знаменитостям и людям из списка Forbes вместе с экспертом по роскошным путешествиям Элизабет Браун описали для британского издания Daily Mail подарки, которые дарят друг другу богатейшие люди планеты.
Среди наиболее необычных подарков они упомянули редкую сумку Hermès Birkin из кожи гималайского крокодила стоимостью 750 тыс долларов (69 млн рублей), набор чемоданов Goyard стоимостью 10 000 долларов за штуку (почти миллион рублей), итальянский виноградник за 5 млн долларов, индивидуальное занятие с жокеем, отдых на вилле в Африке стоимостью 40 тыс долларов за ночь (3,6 млн рублей), полеты на частном самолете стоимостью 500 тыс долларов, и прочие сверхдорогие развлечения и товары.

«Они просто хотят лучшее из лучшего <...> границ в плане бюджета нет — они просто хотят то, чего хотят», — отметила Браун, рассказывая о желаниях своих богатых клиентов.

Николь Бэйм добавила, что многие из состоятельных людей интересуются полетами в космос.

Специалисты сервиса SuperJob провели исследование, что бы хотели получить в подарок на Новый год мужчины и женщины в России. Выяснилось, что для мужской половины жителей страны желанным подарком стал бы набор инструментов или просто сумма денег, а женщины предпочли бы получить путешествие или сертификат на обучение. В целом среди 1,6 тысячи опрошенных россиян самым желанным подарком на Новый год стали бы деньги, чтобы самим купить себе то, что больше всего хочется. Таких 20%.

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#подарки
#рождество
#эксперты
#великобритания
#россияне
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На ЕГЭ станет больше заданий об СВО и новых российских регионах
Рособрнадзор: Число заданий об СВО и новых регионах во время ЕГЭ станет больше
24 декабря 2023, 04:53

Фото: iStock/LuckyBusiness

Число заданий по темам СВО и вхождению в состав России новых регионов в ходе единого государственного экзамена будет увеличиваться, сообщил в интервью ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. При этом он отметил, что изменений в ЕГЭ — 2024 ведомство вносить не планирует.
Музаев подчеркнул, что он бы не стал говорить о том, какие изменения планируются в 2025 году, однако в будущем число заданий на тему спецоперации и вхождения в состав РФ новых регионов будет расширяться.

В рамках ЕГЭ-2024 подобные задания уже предусмотрены в экзамене по истории. В частности, выпускник должен «расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России».

В одном из заданий школьникам предлагается установить связь между событиями и участниками СВО. К примеру, им будет необходимо знать, кто такая Ольга Кочура (служила в народной милиции ДНР, погибла при обстреле летом 2022 года, ей посмертно присвоено звание Героя России).

Тема СВО есть и в демо-версии ОГЭ для девятиклассников. В собеседовании по русскому языку ученикам предлагается с выражением прочитать текст о Екатерине Ивановой: отличнице с боевым характером, которая в 2022 году «отправилась на передовую фельдшером».

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#егэ
#сво
#школьники
#экзамены
#образование
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В Москве наблюдается рекордно низкое атмосферное давление
23 декабря 2023, 20:14

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Атмосферное давление в Москве достигло рекордно низких значений. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он добавил, что такие показатели будут удерживаться всю последнюю неделю этого года, из-за чего погода будет «мрачноватой». При этом периодически будет идти снег, сугробы начнут понемногу расти.

Вильфанд рассказал, что в субботу, в связи с приближением центра циклона, было отмечено экстремальное падение значений давления. Они практически достигли рекордного показателя в 723,8 мм ртутного столба, что последний раз наблюдалось в 1971 году. В данный момент давление в столице достигло отметки в 723 мм ртутного столба.

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#атмосферное давление
#погода
#москва
#гидрометцентр
#роман вильфанд
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В театре отменили показ спектакля по пьесе Вырыпаева после жалобы россиянки
В театре в Братске отменили спектакль по пьесе Вырыпаева, осуждённого за фейки
23 декабря 2023, 19:57

Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

Братский драматический театр в Иркутской области отменил спектакль «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева, которого заочно осудили за распространение фейковой информации. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщила заведующая литературной частью театра Елена Чайковская.
Она отметила, что руководство театра не было в курсе об объявлении режиссёра в розыск. А спектакль отменили после того, как бдительная жительница города, возмущённая наличием спектакля в афише, написала жалобу в полицию.

Напомним, что 15 декабря Басманный суд Москвы заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также его объявили в розыск. Такие меры связаны с публичные высказывания режиссёра, содержащие фейковую информацию о деятельности российской армии.

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#театр
#иркутская область
#спектакль
#запрет
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В Хакасии проверят детские площадки после обрушения горки
23 декабря 2023, 19:31

Фото: istockphoto/Svetlanais

Глава региона Валентин Коновалов обратился к родителям с призывом «пристально следить за своими детьми на игровых площадках как потенциально опасных местах».
ТАСС пишет, что безопасность детских площадок, в этом числе горки и снежные городки, проверят в Хакасии после обрушения горки в Усть-Абакане. Там пострадали восемь человек. Об этом сказано в сообщении правительства республики.

Сообщается, что двое детей госпитализированы, 6 человек отпустили домой.

Горка располагается на центральной площади в посёлке Усть-Абакан. Baza пишет, что сегодня там собралось большое количество детей. На горку забрались сразу несколько человек. Конструкция не выдержала и рухнула.

Медики диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.

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#дети
#проверка
#зима
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Миронов рассказал Кравцову о проблеме отмены ёлок в некоторых школах
23 декабря 2023, 19:10

Фото: istockphoto/Suzi Media Production

Лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов сообщил министру просвещения Сергею Кравцову о проблеме отмены новогодних ёлок в некоторых российских школах.
Это связано с пожеланиями родителей детей-мигрантов.

«Я сегодня направил обращение министру просвещения Кравцову. Послушайте, вы знаете, что у нас в некоторых школах в России не будет новогодних елок, потому что родителям детей-мигрантов <…> Какая елка? У нас это не принято. Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», - заявил Миронов в пятницу на съезде партии.
Ранее в Хакасии дети сломали ноги во время обрушения горки. Горка располагается на центральной площади в посёлке Усть-Абакан.

Baza сообщает, что сегодня там собралось большое количество детей. На горку забрались сразу несколько человек. Конструкция не выдержала и рухнула. У большинства пострадавших детей диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.

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#ёлка
#дети
#школа
#мигранты
#россия
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