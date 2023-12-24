Долги артиста Киркорова выросли в 2 раза после вечеринки у Ивлеевой

Фото: iStock/nantonov
Филипп Киркоров должен ФНС 12 млн рублей.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе» написал на короля эстрады обращение. Mash передаёт, что, по словам главы ФППК, на вечеринке было место пропаганде ЛГБТ. Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.
Читайте также:
У певца Киркорова хотят отобрать звание народного артиста РФ
Депутат Шолохов поддержал идею лишить Киркорова звания народного артиста
Ивлеева вырученные деньги за «голую вечеринку» потратит на благотворительность
Мария Фирсова