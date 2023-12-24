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Долги артиста Киркорова выросли в 2 раза после вечеринки у Ивлеевой

24 декабря 2023, 13:54
Фото: iStock/nantonov

Фото: iStock/nantonov

Филипп Киркоров должен ФНС 12 млн рублей.

Baza сообщает, что ещё месяц назад долг Филиппа Киркорова составлял всего 5,5 млн рублей, но сейчас цифра выросла почти в два раза. После вечеринки в «Мутаборе» Киркоров стал должен налоговой уже 12 млн рублей.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе» написал на короля эстрады обращение. Mash передаёт, что, по словам главы ФППК, на вечеринке было место пропаганде ЛГБТ. Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.

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#певец
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#шоу-бизнес
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Режиссёр Крыжовников рассказал, как выбирал актёров в сериал «Слово пацана»
Режиссёр Крыжовников: Минекаев и Пересильд были первыми утвержденными актерами
24 декабря 2023, 14:21

Фото: istockphoto/Darwin Brandis

Рузиля Минекаева, который сыграл героя Марата, первого утвердили в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Об этом рассказал режиссер проекта Жора Крыжовников.

«Как только он появился, сразу стало понятно, что он будущая звезда», — написал Жора Крыжовников в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
По его словам, Минекаев - тонкий, глубокий, разный и жутко обаятельный человек. Крыжовников пожелал ему удачи.
Анна Пересильд сразу была утверждена на роль Айгуль. Крыжовников встретил её с мамой — актрисой Юлией Пересильд на фестивале.

«И вот, когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало, она еще высадится на Луне в новом фильме «Вызов», столько в ней энергии и таланта», —считает Крыжовников.
В основе сериала «Слово пацана» лежит книга Роберта Гараева о процессе появления криминальных подростковых группировок в Татарстане в конце прошлого века.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст репостнул в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию актера Ярослава Могильникова, который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана».

На фото 16-летний актёр одет в мерч нового альбома рэпера Vultures. Первым фотографию в социальных сетях опубликовал новый глава бренда Yeezy Гоша Рубчинский, а потом у себя на странице снимок опубликовал и Канье Уэст.

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#сериал
#кино
#актеры
#режиссёр
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Канье Уэст опубликовал Ералаша из «Слова пацана» в сторис
24 декабря 2023, 12:05

Фото: istockphoto/Venerala

Рэпер Канье Уэст репостнул в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию актера Ярослава Могильникова, который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана».
На фото 16-летний актёр одет в мерч нового альбома рэпера Vultures. Первым фотографию в социальных сетях опубликовал новый глава бренда Yeezy Гоша Рубчинский, а потом у себя на странице снимок опубликовал и Канье Уэст.

14 декабря российский стилист Гоша Рубчинский был назначен главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста.

«Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, выдающийся мировой бренд в области музыки и моды, является важной вехой в истории дизайна», — было сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что саундтрек к популярному российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» под названием «Пыяла» («Стекло») в исполнении татаро-петербургского дуэта «АИГЕЛ» на протяжении двух недель возглавляет рейтинги на различных музыкальных платформах.

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#шоу-бизнес
#одежда
#рэп
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Ивлеева вырученные деньги за «голую вечеринку» потратит на благотворительность
24 декабря 2023, 10:54

Фото: istockphoto/alexkoral

Анастасия Ивлеева опубликовала видеообращение о скандальной almost naked вечеринке, которая прошла в московском клубе «Мутабор».
Ивлеева объяснила, что изначально вечеринка посвящалась презентации фотоснимков, неопубликованных в журнале Playboy из-за ухода издания из России. Дресс-код мероприятия соответствовал теме. При этом Николая Васильева (рэпер Vacio) предупредили, что пройти в таком виде (мужчина был в одном носке) даже на закрытое мероприятие неприемлемо. Рэпер взял ответственность в свои руки.

«Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет себя так вести не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», —объяснила Ивлеева.
Она обещала направить деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность.

«Не в качестве акта добрых дел или оправдания, а просто потому что это единственный вариант развития событий в подобном ключе. Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание творчества — и да порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем»,-объяснила своё решение Анастасия Ивлеева.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе» написал на короля эстрады Филиппа Киркорова обращение.

Mash передаёт, что, по словам главы ФППК, на вечеринке было место пропаганде ЛГБТ.Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.

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#благотворительность
#скандал
#блогер
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Хирург Володченков рассказал, какие операции сделала блогер Ивлеева
Хирург Володченков считает, что Ивлеева удалила комки Биша и сделала отопластику
23 декабря 2023, 16:47

Фото: istockphoto/ShutterOK

Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков назвал операции, которые, по его предположению, могла сделать ведущая и блогер Анастасия Ивлеева.
KP.RU пишет, что хирург проанализировал изменения, которые произошли во внешности Ивлеевой, и сделал вывод, что она сделала отопластику или коррекцию лопоухости. Володченков считает, что раньше, судя по фотографиям и видео, у Ивлеевой были несимметричные ушные раковины.

«Из года в год эта картина меняется, поэтому можно предположить, что была проведена отопластика», — сделал вывод Володченков.
Также хирург предполагает, что Анастасия Ивлеева удаляла комки Биша. Сейчас у неё минимум мягких тканей в области щек и ярко выраженные скулы.

«Косметологи хорошо постарались с филлерами в той же самой скуловой зоне, в зоне подбородка и в латеральных углах нижней челюсти — создали «треугольник молодости», подчеркивающий нижнюю челюсть», — говорит хирург.
По наблюдениям Володченкова, примерно 5 лет назад у Ивлеевой были грыжи нижних век — «наплывающие» мешки под глазами. Возможно, девушка решилась на трансконъюнктивальную блефаропластику, во время которой ей удалили грыжи нижних век без разреза по коже.

«Если она не стабилизирует вес, то этот процесс сильно отразится на лице в виде вторичных возрастных изменений», —резюмировал хирург.
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#хирург
#здоровье
#шоу-бизнес
#новости
#красота
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Российского певца Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию
ТВ-5: российского певца Ираклия Пирцхалаву не пустили на территорию Молдавии
23 декабря 2023, 15:40

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Российского эстрадного исполнителя Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию. Об этом сообщил кишинёвский телеканал ТВ-5.
Отмечается, что певец следовал в город Оргеев, где планировал выступить на праздничных новогодних мероприятиях. Недавно там одержала победу в выборах мэра представитель оппозиции Татьяна Кочу.

При этом телеканал сообщил о том, что причины недопуска российского исполнителя в страну неизвестны. На данный момент власти государства не дали комментариев по поводу данного инцидента.

Ранее депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов предрёк вооружённый конфликт между Россией и Молдавией.

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#молдова
#россия
#певец
#запрет
#граница
#концерт
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У певца Киркорова хотят отобрать звание народного артиста РФ
23 декабря 2023, 12:07

Фото: iStock/nantonov

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе» написал на короля эстрады обращение.
Mash передаёт, что, по словам главы ФППК, на вечеринке было место пропаганде ЛГБТ.

Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней прошла 20 декабря в московском клубе MUTABOR. Звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».

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#новости
#шоу-бизнес
#праздник
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Звезду Голливуда едва не убила его же соседка
TMZ: Американского актёра Чарли Шина пыталась задушить его собственная соседка
23 декабря 2023, 06:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Звезда Голливуда, американский актёр Чарли Шин (настоящее имя — Карлос Эстевес), подвергся нападению в собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщил портал TMZ. По данным полицейских, на Шина напала его же собственная соседка, попытавшаяся задушить артиста.
«Соседка Чарли <...> ворвалась в его дом и напала на него, когда он открыл дверь, услышав стук <...> Она разорвала рубашку Чарли и попыталась задушить его <...> а затем вернулась к себе домой», — цитирует TMZ слова представителей лос-анджелесской полиции.

Сейчас 47-летняя женщина уже задержана правоохранителями. Установлена, что до этого инцидента она облила автомобиль звезды какой-то липкой жидкостью, а также выбросила мусор прямо перед его домом.

При этом сам Чарли Шин, известный зрителям по таким кинохитам, как «Уолл-стрит», «Погоня», «Мачете убивает» и другим, до сих пор не понимает, что послужило причиной нападения и попытки его убийства.

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#нападение
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Голая вечеринка Ивлеевой заинтересовала мировые СМИ
The Washington Post и Newsweek написали статьи о голой вечеринке Ивлеевой
22 декабря 2023, 19:40

Фото: iStock/pinkomelet

Мировые СМИ заинтересовались голой вечеринкой блогера Насти Ивлеевой и реакцией на неё общественности. Статьи о скандальном мероприятии опубликовали зарубежные издания, в числе которых The Washington Post.
В материале американской газеты освещается суть светского мероприятия, а также реакция на неё Ивлеевой, на которую с утра вывалился шквал гневных комментариев с обвинениями в нарушении российского законодательства, которое не допускает публичного проявления нетрадиционной ориентации. Авторы статьи назвали прошедшее мероприятие «пошлой вечеринкой звезд».

Кроме того, о скандальной вечеринке написал Business Insider, озаглавив её: «Вечеринка на грани дозволенного в Москве, заполненная полуголыми звездами, разозлила россиян, которые утверждают, что она нарушила законы против ЛГБТ*».

Также о светском мероприятии написали американский журнал Newsweek, британские издания Daily Mail и Express, индийский телеканал NDTV и ряд других зарубежных СМИ.

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#скандал
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Рэпер Vacío извинился за участие в скандальной вечеринке в Москве
22 декабря 2023, 19:22

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Рэпер Vacío (Николай Васильев) извинился за участие в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Принося извинения, он отметил, что не хотел никого оскорбить. Также он подчеркнул, что не хотел задеть чувства людей в «в столь тяжёлое время для нашей страны».

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера на 15 суток и выписал штраф в размере 200 тысяч рублей. Такие меры были приняты после появления Васильева практически в голом виде на вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор».

Напомним, что на вечеринке отметились такие звёзды как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган и журналистка Ксения Собчак. Все они соблюдали ранее оговоренный дресс-код almost naked («почти голый»).

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