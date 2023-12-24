Ивлеева вырученные деньги за «голую вечеринку» потратит на благотворительность

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Анастасия Ивлеева опубликовала видеообращение о скандальной almost naked вечеринке, которая прошла в московском клубе «Мутабор».
Ивлеева объяснила, что изначально вечеринка посвящалась презентации фотоснимков, неопубликованных в журнале Playboy из-за ухода издания из России. Дресс-код мероприятия соответствовал теме. При этом Николая Васильева (рэпер Vacio) предупредили, что пройти в таком виде (мужчина был в одном носке) даже на закрытое мероприятие неприемлемо. Рэпер взял ответственность в свои руки.
Она обещала направить деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность.
Mash передаёт, что, по словам главы ФППК, на вечеринке было место пропаганде ЛГБТ.Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.
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«Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет себя так вести не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», —объяснила Ивлеева.
«Не в качестве акта добрых дел или оправдания, а просто потому что это единственный вариант развития событий в подобном ключе. Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание творчества — и да порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем»,-объяснила своё решение Анастасия Ивлеева.Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе» написал на короля эстрады Филиппа Киркорова обращение.
Mash передаёт, что, по словам главы ФППК, на вечеринке было место пропаганде ЛГБТ.Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.
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Мария Фирсова