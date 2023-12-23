Депутат Шолохов поддержал идею лишить Киркорова звания народного артиста

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддерживает идею лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России.
Об этом пишет «Подъем».
Парламентарий считает, что подобные выходки недопустимы для россиянина и любого человека, сопереживающего своей стране.
Ранее общественник Виталий Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.
Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе «Мутабор». Дресс-код праздника предполагал наличие минимума одежды. Гостями вечеринки были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и многие другие звезды шоу-бизнеса.
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«Это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был», — считает Александр Шолохов.
Ранее общественник Виталий Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.
Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе «Мутабор». Дресс-код праздника предполагал наличие минимума одежды. Гостями вечеринки были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и многие другие звезды шоу-бизнеса.
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Мария Фирсова