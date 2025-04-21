Депутат Фаррахов призвал родителей не покупать детям квадроциклы

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Родители не должны покупать детям квадроциклы. Об этом заявил депутат нижней палаты от Татарстана Айрат Фаррахов.
20 апреля в Пестречинском районе РТ в результате ДТП скончался 12-летний пассажир квадроцикла.
Он подчеркнул, что именно родители несут главную ответственность, предоставляя детям доступ к опасному транспорту. По словам Фаррахова, квадроцикл при сложной дорожной ситуации не даёт никаких шансов на выживание, и призвал не покупать детям подобного рода игрушки.
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«Мы (депутаты Госдумы — ред.) не можем бесконечно ужесточать правила продажи этих средств передвижения, тем более что они нужны в отдельных службах. Но это не должно быть развлечением или средством передвижения для неподготовленных водителей», — сказал Фаррахов в беседе с «Татар-информом».
Он подчеркнул, что именно родители несут главную ответственность, предоставляя детям доступ к опасному транспорту. По словам Фаррахова, квадроцикл при сложной дорожной ситуации не даёт никаких шансов на выживание, и призвал не покупать детям подобного рода игрушки.
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Элина Позднякова