Появилась возможность наказывать водителей электросамокатов

Мониторинг и предупреждения — единственное, что может делать Минтруд РФ в борьбе с несуществующими профессиями. Об этом заявил заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьев, комментируя призыв депутата Госдумы Татьяны Буцкой создать меры защиты россиян от представителей несуществующих профессий. По его мнению, уберечь людей от обмана лучше всего смогут только они сами.