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Появилась возможность наказывать водителей электросамокатов

В России запустили бот для жалоб на водителей электросамокатов
Фото: iStock/bortnikau

Фото: iStock/bortnikau

В России запустили Telegram-бот «Самокаты: общественный контроль», через который можно будет пожаловаться на нарушителей за рулем электросамокатов. Как сообщает портал Объясняем.РФ, к боту подключили три крупнейших оператора — Яндекс GO, МТС Юрент и Whoosh.
«Чтобы сервис заработал, необходимо запустить @Samokat_ru_bot, выбрать страну и город, в котором произошло нарушение. После чего необходимо указать сервис и тип нарушения, добавить адрес и время, когда произошло нарушение, а также прикрепить фото или видео при наличии. Оператор рассмотрит жалобу и, если водитель действительно нарушил правила, его накажут штрафом или заблокируют аккаунт без возможности восстановления», — передает «Сiбдепо».
В то же время предложение о введении квот на электросамокаты, которое ограничит их количество, операторами было воспринято неоднозначно. Как сообщает АГН «Москва», часть сервисов кикшеринга поддержала такую идею, другая заявила об отсутствии необходимости.
«По итогам всех последних сезонов мы видим рост популярности и востребованности самокатов. И он продолжает расти. Нужно налаживать плотный диалог с городом, развивать инфраструктуру — в этом основной механизм для развития микромобильного транспорта», — приводит агентство сообщение одного из операторов.
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Психосоматолог перечислила способы проживания негативных эмоций
Психосоматолог Тур: чтобы проживать негативные эмоции, можно кричать в лесу
21 апреля 2025, 11:09

Фото: iStock/RollingCamera

Психологи утверждают, что несвоевременное проживание эмоций может привести к всякого рода болезням.
Психосоматолог, нейропсихолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что даже самые неприятные эмоции необходимо проживать, чтобы они не копились внутри, уничтожая психику.

«Злость — это полезная тренировка для тела. Нужно поплакать, проговорить, прокричать, побегать. Бывает такое, что мы начинаем зубами скрипеть, например, сжимаются жевательные мышцы – это рефлекторная реакция. Нужно позволять себе это делать. С помощью слез, крика, гнева тело освобождается от эмоций», — объяснила эксперт.

Психосоматолог перечислила способы проживания эмоций.

  • Включить громкую музыку и петь, плакать, танцевать.
  • Поехать на природу — например, в лес. Там погулять, покричать, поплакать, подышать.
  • Задавать себе вопросы: что я чувствую, почему у меня такое состояние, то есть «почувствовать себя внутри себя дома».
  • Включать медитации, глубоко дышать.

Екатерина Тур отметила, что подавленная эмоция может превратиться в депрессию, и баланс парасимпатической и симпатической нервных систем будет нарушен, потому стоит не накапливать в себе чувства.

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#психология
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Юрист прокомментировал предложение Госдумы защитить россиян от несуществующих профессий
Юрист Соловьев: мониторинг несуществующих профессий не убережет людей от обмана
21 апреля 2025, 10:57

Фото: iStock/LesDaMore

Мониторинг и предупреждения — единственное, что может делать Минтруд РФ в борьбе с несуществующими профессиями. Об этом заявил заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьев, комментируя призыв депутата Госдумы Татьяны Буцкой создать меры защиты россиян от представителей несуществующих профессий. По его мнению, уберечь людей от обмана лучше всего смогут только они сами.
«Ни один Минтруд, ни один депутат не заставит человека быть бдительным и включать голову, когда он даже по чьему-то совету пользуется услугами непонятных людей, бабок, знахарок и сомнительных специалистов, гуру. И здесь, наверное, нужно работать вот с этой готовностью людей, так сказать, вручить свою жизнь и здоровье непонятным людям, непроверенным, неподтвержденным», — отметил юрист в беседе с RT.
Тем временем президент межрегиональной Общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин прокомментировал другое решение, согласно которому с 1 сентября 2025 года средний медперсонал сможет временно замещать участковых врачей, педиатров, терапевтов и акушеров-гинекологов при их отсутствии. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт заявил, что основная проблема нехватки рабочего времени врача связана с большими объемами бумажной работы и выполнением несвойственных медику функций.

Он обратил внимание, что среднего медицинского персонала в России не хватает даже сильнее, чем врачей. В связи с этим Гальперин задался вопросом, откуда будут брать ​специалистов, которые будут ​выполнять врачебную работу.
«Данное решение о порядке возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушера — это логическое продолжение реформы здравоохранения, которую мы наблюдаем последние 15 лет и из-за которой у нас и возник критический дефицит медицинских работников», — считает эксперт.
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Эксперт раскрыл самые популярные мошеннические схемы с недвижимостью
Эксперт Толмачев: в основе мошеннических схем с жильем лежит подмена документа
21 апреля 2025, 10:20

Фото: iStock/Pla2na

В основе большинства мошеннических схем с недвижимостью лежит подмена документов. Об этом заявил зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев. По его словам, также распространены махинации с подменой квартиры и фабрикацией собственника.
«Цифровизация привела к росту махинаций с жильем. Подделать электронную подпись, подменить цифры в документе не составляет труда, а крайним остается человек, подписавший бумаги, потому что он не проверил их подлинность», — поделился эксперт в беседе с «Москвой 24».
Тем временем проверка Центробанка выявила случаи оформления микрозаймов под видом кредитов в шести банках страны, включая два системно значимых. Как передает «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, банки дистанционно предлагали получить деньги, не уточняя с кем будет заключен договор — с самим банком или с его дочерней фирмой микрозаймов.
«Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся до него недостаточно четко. В итоге граждане России могут не понять, какой именно продукт они оформили — заем или кредит, и на каких условиях он был получен», — говорится в материале.
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#проверка
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В МВД предупредили о хитрой афере мошенников с ложными авиабилетами
МВД: аферисты за пару часов создают фейковые сайты по продаже якобы авиабилетов
21 апреля 2025, 06:52

Фото: iStock/ViDi Studio

Мошенники за пару часов создают фейковые сайты для продажи авиабилетов, а обман раскрывается только в аэропорту. Это позволяет аферистам быстро менять название ресурса, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Жалобы на подобные аферы за последний год значительно выросли. По данным МВД, многие жертвы узнают о несуществующих билетах, когда уже прибыли в аэропорт.

«Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов — дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу», — объяснили в ведомстве.
Это дает злоумышленникам возможность продолжать обман, перемещая ресурс на новую платформу под другим именем.

20 апреля «Радио 1» предупреждало, что телефонные мошенники начали использовать новую схему запугивания, на определенном этапе открыто признаваясь жертвам в обмане.

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#мошенники
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#жертвы
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«Ъ»: Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов против рака
21 апреля 2025, 06:27

Фото: iStock/wacomka

Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака крови, сообщает «Коммерсантъ».
Речь идет о «Ревлимиде» и «Имовиде», принадлежавших компании Bristol-Myers Squibb, которая покинула Россию после начала СВО. Эти лекарства применялись для терапии онкогематологических заболеваний.

В России с 2009 и 2015 годов, когда «Ревлимид» и «Имовид» соответственно появились на рынке, их производство было локализовано, и теперь в госреестре зарегистрировано более 20 отечественных дженериков.

Аннулированы регистрации капсул «Ревлимид» в дозировках от 2,5 до 25 мг и «Имовид» в дозировках 1, 3 и 4 мг. В настоящее время в ГРЛС отсутствуют другие варианты этих препаратов.

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