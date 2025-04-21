Появилась возможность наказывать водителей электросамокатов

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В России запустили Telegram-бот «Самокаты: общественный контроль», через который можно будет пожаловаться на нарушителей за рулем электросамокатов. Как сообщает портал Объясняем.РФ, к боту подключили три крупнейших оператора — Яндекс GO, МТС Юрент и Whoosh.
«Чтобы сервис заработал, необходимо запустить @Samokat_ru_bot, выбрать страну и город, в котором произошло нарушение. После чего необходимо указать сервис и тип нарушения, добавить адрес и время, когда произошло нарушение, а также прикрепить фото или видео при наличии. Оператор рассмотрит жалобу и, если водитель действительно нарушил правила, его накажут штрафом или заблокируют аккаунт без возможности восстановления», — передает «Сiбдепо».В то же время предложение о введении квот на электросамокаты, которое ограничит их количество, операторами было воспринято неоднозначно. Как сообщает АГН «Москва», часть сервисов кикшеринга поддержала такую идею, другая заявила об отсутствии необходимости.
«По итогам всех последних сезонов мы видим рост популярности и востребованности самокатов. И он продолжает расти. Нужно налаживать плотный диалог с городом, развивать инфраструктуру — в этом основной механизм для развития микромобильного транспорта», — приводит агентство сообщение одного из операторов.Читайте также:
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