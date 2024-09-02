Путин посоветовал школьнику из Кызыла копить на автомобиль вместо мотоцикла

Фото: сайт Кремля
Легковой автомобиль безопаснее мотоцикла, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с учеником школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле Республики Тыва.
Школьник рассказал главе государства, что собирается копить деньги на мотоцикл, поскольку ему нравится этот вид транспорта. А также поделился, что уже управлял квадроциклом.
Путин в ответ подчеркнул, что и мотоцикл, и квадроцикл – очень опасные виды транспорта, поскольку они неустойчивые и часто переворачиваются.
Вместо этого президент посоветовал ученику копить деньги на легковой автомобиль, поскольку он намного безопаснее.
Также Путин поинтересовался, как мальчик будет собирать деньги. Тот ответил, что начнёт сдавать металлолом. Президент назвал такой путь заработка очень правильной мыслью, добавив, что потом ученику немного поможет папа за успехи в учёбе.
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Путин в ответ подчеркнул, что и мотоцикл, и квадроцикл – очень опасные виды транспорта, поскольку они неустойчивые и часто переворачиваются.
Вместо этого президент посоветовал ученику копить деньги на легковой автомобиль, поскольку он намного безопаснее.
Также Путин поинтересовался, как мальчик будет собирать деньги. Тот ответил, что начнёт сдавать металлолом. Президент назвал такой путь заработка очень правильной мыслью, добавив, что потом ученику немного поможет папа за успехи в учёбе.
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Анастасия Чинкова