В Казахстане перевернулся автобус с детской футбольной командой, тренер погиб

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В Акмолинской области Казахстана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Погиб тренер юных спортсменов.
О происшествии корреспонденту РИА Новости рассказали в областном департаменте полиции. Инцидент произошёл на трассе Астана — Ерейментау — Шидерты. Установлено, что детская футбольная команда отправилась из Павлодара в Астану на соревнования. Водитель микроавтобуса, в котором ехали несовершеннолетние, пытался обогнать грузовик, но не справился с управлением и машина перевернулась.
В салоне находились 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет и их тренер. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением специалистов, включая психологов.
По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все детали и обстоятельства происшедшего. Казахстанские правоохранители отметили, что руководители частной спортивной школы не уведомили полицию о поездке, в связи с чем сопровождение микроавтобуса с футболистами патрульными машинами не производилось. Проверка продолжается, заключили полицейские.
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В салоне находились 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет и их тренер. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением специалистов, включая психологов.
По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все детали и обстоятельства происшедшего. Казахстанские правоохранители отметили, что руководители частной спортивной школы не уведомили полицию о поездке, в связи с чем сопровождение микроавтобуса с футболистами патрульными машинами не производилось. Проверка продолжается, заключили полицейские.
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Александр Бойцов