Депутат Федоров предложил запретить вейпы по всей России

27 ноября 2025, 15:59

Фото: iStock/DragonImages

Депутат Госдумы Евгений Федоров высказался о необходимости жесткого контроля за оборотом вейпов в стране. Он считает, что стоит рассмотреть возможность полного запрета на эти устройства. По его мнению, это поможет защитить здоровье граждан.





Политик привёл опыт Белоруссии, где государственная компания контролирует продажу вейпов. Она отвечает за качество, цены и объемы продукции. Депутат отметил, что главная проблема заключается в неясности веществ, используемых в этих устройствах.





«Когда в них находятся вообще непонятно какие добавки под видом ананасов или клубники, это приводит к медицинским проблемам у людей», — подчеркнул он.

