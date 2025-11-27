В Петербурге стало меньше водителей после запрета мигрантам работать в такси
В Петербурге после введённого запрета мигрантам работать в такси число водителей уменьшилось на 15%. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.
Отмечается, что запрет на работу в такси не касается граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Сокращение числа водителей произошло за счёт граждан Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Молдавии.
«Установление указанного запрета и высвобождение рабочих мест водителей легковых такси позволит улучшить ситуацию для водителей, работающих в легальном поле, а именно: стимулировать увеличение количества заказов и, соответственно, заработной платы. Это позволит сделать рынок перевозок пассажиров легковым такси прозрачнее и безопаснее», — рассказали в ведомстве «Петербургскому дневнику».
При этом у председателя парламентской комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексея Цивилева возникли опасения, что водители стран Евразийского экономического союза могут продавать свои аккаунты гражданам, попавшим под запрет. Кроме того, он обратил внимание, что ценники на услуги перевозки в Петербурге выше, чем в Москве.