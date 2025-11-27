В Петербурге стало меньше водителей после запрета мигрантам работать в такси

27 ноября 2025, 13:36

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Петербурге после введённого запрета мигрантам работать в такси число водителей уменьшилось на 15%. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.





Отмечается, что запрет на работу в такси не касается граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Сокращение числа водителей произошло за счёт граждан Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Молдавии.





«Установление указанного запрета и высвобождение рабочих мест водителей легковых такси позволит улучшить ситуацию для водителей, работающих в легальном поле, а именно: стимулировать увеличение количества заказов и, соответственно, заработной платы. Это позволит сделать рынок перевозок пассажиров легковым такси прозрачнее и безопаснее», — рассказали в ведомстве «Петербургскому дневнику».