В Калуге обнаружили самый длительный случай заражения коронавирусом
Учёные из НИУ ВШЭ и международной группы исследователей обнаружили самый длительный случай заражения коронавирусом. Женщина с ВИЧ, не получавшая антиретровирусную терапию, носила SARS-CoV-2 в организме на протяжении двух лет. Об этом сообщается на сайте университета.
Генетический анализ образца показал множество мутаций. Это открытие подтверждает, что вирус может оставаться в организме человека долгое время, накапливая изменения. Исследователи отметили, что такое количество мутаций могло бы сформироваться только за 7 лет, что превышает срок существования COVID-19.
Старший научный сотрудник лаборатории статистической и вычислительной геномики Галина Клинк пояснила, что пациентка из Калуги уже болела коронавирусом два года к моменту взятия образца. Это открытие подчеркивает важность наблюдения за вирусом и его эволюцией в организме людей с ослабленным иммунитетом.
Большинство инфицированных людей испытывают легкие и умеренные симптомы респираторного заболевания и выздоравливают без необходимости специального лечения. При этом у некоторых оно протекает в тяжелой форме, требующей медицинского вмешательства.
