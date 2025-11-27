В Калуге обнаружили самый длительный случай заражения коронавирусом

27 ноября 2025, 15:42

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Учёные из НИУ ВШЭ и международной группы исследователей обнаружили самый длительный случай заражения коронавирусом. Женщина с ВИЧ, не получавшая антиретровирусную терапию, носила SARS-CoV-2 в организме на протяжении двух лет. Об этом сообщается на сайте университета.