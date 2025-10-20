Депутат Фетисов назвал себя полезным для России политиком
Известный хоккеист и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов поделился своими достижениями на политическом поприще. Его слова цитирует Sport24.
Бывший спортсмен в беседе с изданием подчеркнул значимость своей работы для развития страны. Он заявил, что его деятельность в парламенте получила признание как среди коллег, так и среди избирателей.
«Для меня важнее всего отношение людей, ведь я не просто занимаю должность, а активно работаю на благо общества», — подчеркнул депутат.Особое внимание Фетисов уделил своему проекту по развитию школьного спорта. На своём избирательном округе он инициировал создание школьной спортивной лиги, которая была успешно запущена в Подольске при активной поддержке местных властей и губернатора Московской области.