Депутат Фетисов назвал себя полезным для России политиком

20 октября 2025, 01:31

Вячеслав Фетисов (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Известный хоккеист и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов поделился своими достижениями на политическом поприще. Его слова цитирует Sport24.





Бывший спортсмен в беседе с изданием подчеркнул значимость своей работы для развития страны. Он заявил, что его деятельность в парламенте получила признание как среди коллег, так и среди избирателей.



«Для меня важнее всего отношение людей, ведь я не просто занимаю должность, а активно работаю на благо общества», — подчеркнул депутат.