Министр Белоусов обратился к армии в День военного связиста
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил всех причастных с Днем военного связиста, который традиционно отмечается в Вооруженных силах России 20 октября. Обращение опубликовано в Телеграм-канале ведомства.
Министр заявил, что войска связи с честью выполняют свой долг перед Родиной, демонстрируя высокий профессионализм и преданность. Их четкие и слаженные действия особенно полезны в зоне проведения специальной военной операции.
«Равняясь на героев-предшественников, они четко и грамотно действуют в условиях специальной военной операции, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штабах, вносят весомый вклад в защиту суверенитета России», — отметил Белоусов.По его словам, одну из ключевых ролей играют ветераны, которые делятся с молодыми связистами бесценным опытом и участвуют в воспитании активных граждан страны.