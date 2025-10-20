Министр Белоусов обратился к армии в День военного связиста

20 октября 2025, 00:17

Андрей Белоусов (Фото: www.mil.ru

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил всех причастных с Днем военного связиста, который традиционно отмечается в Вооруженных силах России 20 октября. Обращение опубликовано в Телеграм-канале ведомства.





Министр заявил, что войска связи с честью выполняют свой долг перед Родиной, демонстрируя высокий профессионализм и преданность. Их четкие и слаженные действия особенно полезны в зоне проведения специальной военной операции.



«Равняясь на героев-предшественников, они четко и грамотно действуют в условиях специальной военной операции, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штабах, вносят весомый вклад в защиту суверенитета России», — отметил Белоусов.