Достижения.рф

Министр Белоусов обратился к армии в День военного связиста

Андрей Белоусов (Фото: www.mil.ru

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил всех причастных с Днем военного связиста, который традиционно отмечается в Вооруженных силах России 20 октября. Обращение опубликовано в Телеграм-канале ведомства.



Министр заявил, что войска связи с честью выполняют свой долг перед Родиной, демонстрируя высокий профессионализм и преданность. Их четкие и слаженные действия особенно полезны в зоне проведения специальной военной операции.

«Равняясь на героев-предшественников, они четко и грамотно действуют в условиях специальной военной операции, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штабах, вносят весомый вклад в защиту суверенитета России», — отметил Белоусов.
По его словам, одну из ключевых ролей играют ветераны, которые делятся с молодыми связистами бесценным опытом и участвуют в воспитании активных граждан страны.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0