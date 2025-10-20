Депутат Роднина объяснила реакцию общества на скандальное заявление о пенсиях

20 октября 2025, 01:22

Ирина Роднина (Фото: РИА Новости / Анастасия Петрова)

Известная спортсменка и депутат Госдумы Ирина Роднина выразила недоумение по поводу острой реакции общества на её недавнее заявление. Об этом пишет Sport24.





По словам трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, общественный резонанс вокруг её слов связан с дефицитом значимых новостей.

«Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово "пенсия" вызывает у всех такую реакцию», — сказала Роднина.