Депутат Роднина объяснила реакцию общества на скандальное заявление о пенсиях
Известная спортсменка и депутат Госдумы Ирина Роднина выразила недоумение по поводу острой реакции общества на её недавнее заявление. Об этом пишет Sport24.
По словам трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, общественный резонанс вокруг её слов связан с дефицитом значимых новостей.
«Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово "пенсия" вызывает у всех такую реакцию», — сказала Роднина.Напомним, ранее депутат призвала россиян не полагаться исключительно на государственные пенсионные выплаты, отметив, что они являются не зарплатой, а пособием по старости. Депутат акцентировала внимание на необходимости самостоятельного планирования будущего.
Заявление Родниной спровоцировало широкий общественный диспут. Эксперты и пользователи социальных сетей активно обсуждали эту тему, при этом многие подчёркивали конституционное право граждан России на пенсионное обеспечение.