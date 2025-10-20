Дочь певца Ефрема Амирамова озвучила последние слова отца перед смертью

20 октября 2025, 01:10

В израильском городе Реховот прошли похороны исполнителя хита «Молодая» Ефрема Амирамова. Об этом сообщил Пятый канал.





Церемония прощания состоялась на местном кладбище, где дочь артиста Лея с трудом произнесла его последние слова.



«Я не успел успеть», — процитировала она сквозь слезы.