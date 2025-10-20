Дочь певца Ефрема Амирамова озвучила последние слова отца перед смертью
В израильском городе Реховот прошли похороны исполнителя хита «Молодая» Ефрема Амирамова. Об этом сообщил Пятый канал.
Церемония прощания состоялась на местном кладбище, где дочь артиста Лея с трудом произнесла его последние слова.
«Я не успел успеть», — процитировала она сквозь слезы.На траурное мероприятие прибыли более ста человек, включая вдову Ирину. Погребальный обряд прошёл согласно еврейским традициям: тело артиста было облачили в саван, а могилу украсили камнями, символизирующими вечность.
Обстоятельства последних дней жизни артиста вызывают разногласия. Певица Наталия Гулькина утверждает, что перед смертью артист жаловался на проблемы с желудком и просил вызвать скорую помощь. По её словам, незадолго до трагедии Амирамов выглядел энергичным и жизнерадостным.
Однако менеджер артиста Марина Кунижева представила иную версию событий. Она утверждает, что в момент ухудшения состояния певец находился дома один, жаловался на сильные колики. В последующие дни состояние артиста стремительно ухудшилось.
Известно, что в 2022 году здоровье артиста серьёзно пошатнулось после перенесённых инфарктов и инсульта. После курса реабилитации в Израиле Амирамов вернулся в Россию. Причиной смерти 69-летнего музыканта стал сепсис.