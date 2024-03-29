Депутат Фёдоров: «Надо отказываться от иностранной собственности»

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Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров призвал отказаться от института национальной собственности в России и национализировать её.
Он пояснил, что со времён 90-х годов в России накопилось очень много иностранного капитала, который определяет влияние других стран на наше государство.
Ранее Евгений Фёдоров предлагал ограничить публичную активность иностранных агентов в период проведения выборов.
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«Надо полностью отказываться от иностранной собственности, формировать свою и, параллельно с этим, осуществлять судебную реформу. А на время переходного периода следует заморозить зарубежные активы в РФ — точно так же, как на Западе заморозили наши», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Фёдоров.
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Мелисса Тимофеева