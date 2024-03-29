Радио1
Главная / Новости / Общество/ Депутат Фёдоров: «Надо отказываться от иностранной собственности»

Депутат Фёдоров: «Надо отказываться от иностранной собственности»

29 марта 2024, 20:32
Фото: iStock/FedotovAnatoly

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров призвал отказаться от института национальной собственности в России и национализировать её.
Он пояснил, что со времён 90-х годов в России накопилось очень много иностранного капитала, который определяет влияние других стран на наше государство.

«Надо полностью отказываться от иностранной собственности, формировать свою и, параллельно с этим, осуществлять судебную реформу. А на время переходного периода следует заморозить зарубежные активы в РФ — точно так же, как на Западе заморозили наши», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Фёдоров.


Ранее Евгений Фёдоров предлагал ограничить публичную активность иностранных агентов в период проведения выборов.

Читайте также:

Депутат Фёдоров предложил ограничить деятельность иноагентов в период выборов

Бывшего депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов

Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента
#депутат
#государство
#активы
#рф
#собственность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван фактор, способный поднять цену квартиры
Риэлтор Патанин назвал ключевым фактором наличие метро
29 марта 2024, 20:54

Фото: iStock/hank5

Руководитель Агентства недвижимости Георгий Патанин заявил, что расстояние до метро может стать ключевым фактором в формировании цены на недвижимость.
«Открытие новой станции может поднять стоимость квартир минимум на 10%. Однако застройщики могут заложить потенциальное открытие станции в цену заранее», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Патанин.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявлял, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%. Так, жильё на первичной рынке недвижимости при тех же условиях, по мнению специалиста, ожидает ещё большее падение в цене – на 15-20%.

Читайте также:

Риэлтор Голубева рассказала о деталях закона о посуточной аренде жилья

Риэлтор Баранюк назвала самое удачное время для сделок с недвижимостью

Риэлтор Апрелев спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в России
#риэлтор
#метро
#цена
#недвижимость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Одно тело и две головы: Сиамская близняшка Хенсел вышла замуж, а её сестра — нет
Сиамская близняшка Хенсел вышла замуж за ветерана ВС США
29 марта 2024, 20:10

Фото: istock / Виктор Высоцкий

В США одна из сиамских близнецов Эбби Хенсел вышла замуж. Она вступила в брак с американским ветераном. Кадры с их свадьбы массово публикуют пользователи соцсетей
Торжество состоялось в близком семейном кругу. Второй близнец Бриттани, разумеется, тоже участвовала в мероприятие и разделила счастье невесты. Она все еще свободна и ищет свою судьбу.

Свадьба состоялась еще 2021 году, но фото и видео и появились в сети только на днях. В одном из интервью близнецы признались, что мечтают о детях.

Сёстры Эбигейл и Бриттани Хенсел родились 7 марта 1990 года в Соединенных Штатах. Родители отказались от операции по разделению, так как шанс выжить был крайне низкий из-за общего кровотока. У каждой из девушек своё сердце, спинной и головной мозг, почки и желудок. Обе контролирует по одной ноге и руке. Мочевой пузырь и репродуктивные органы у них общие.

Ранее сообщалось, что участник СВО заключил брак в Доме правительства Подмосковья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, какие долги не переходят по наследству

Депутат Фёдоров предложил ограничить деятельность иноагентов в период выборов

Россиянам назвали самый эффективный метод самообороны

#сша
#сердце
#свадьба
#видео
#родители
#фото
#счастье
#брак
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне появится инновационный парк науки и технологий
29 марта 2024, 20:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Дубне планируют создать университетский кампус мирового уровня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Этот вопрос обсудили на заседании Комитета полномочных представителей стран-участниц Объединённого института ядерных исследований.
Директор ОИЯИ Григорий Трубников представил доклад о перспективах работы института. Он рассказал о плане создания в городе международного инновационного парка науки и технологий, включающем строительство современного университетского кампуса. Это совместный проект администрации, ОИЯИ, Государственного университета «Дубна» и одноимённой особой экономической зоны.
«Будем решать этот вопрос, для наукограда это важный проект. Он позволит вывести образование на новый уровень. Кампус задуман как площадка для подготовки специалистов, проведения исследований и разработок в области искусственного интеллекта, аналитики больших данных, электроники, вычислительной техники, науки и технологиий для жизни», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Максим Тихомиров.
Планируется расширить существующий кампус и построить новый на территории ОЭЗ «Дубна». Это будет комфортное пространство для учёбы, научных исследований и творчества. На территории создадут новые учебные корпуса, лаборатории и площадки для дополнительного образования детей и взрослых.

Читайте также:

В Дубне стартовала масштабная весенняя уборка

В Дубне приступили к уборке городских территорий после зимы

В Дубне начались весенние субботники
#дубна
#оэз
#оэз «дубна»
#максим тихомиров
#наука
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Кадаков: Использующие «серые схемы» покупки авто заплатят
29 марта 2024, 19:56

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал ужесточения, которые коснутся ввоза зарубежных машин в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Российская сторона приложит максимум усилий, чтобы СУР не превратилась в сюр. И все, кто покупает «схематозные» автомобили, должны понимать, что однажды наступит момент, когда уполномоченные органы вежливо попросят собственника доплатить все, что когда-то было недоплачено», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кадаков.

А автоэксперт Владимир Сажин отметил колоссальные изменения, которые также вступят в силу с 1 апреля, касающиеся правил сдачи экзаменов и нетрезвым вождением за рулём.

«Если раньше можно было, не имея водительского удостоверения получить штраф за нетрезвое управление, потом пойти и спокойно получить водительское удостоверение в автошколе, то сейчас эту возможность исключили. То есть если человек попался за рулем, то он только через 1,5 года сможет возобновить свои попытки в получении водительского удостоверения», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев высказал мнение о том, что лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могли бы снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Читайте также:

Автоэксперт Васильев назвал основные проблемы современных автомобилей

Автоэксперт Канаев назвал полезной инициативу о лекциях об управлении СИМ

Автоэксперт Сажин рассказал, как бороться с любителями громкой музыки в машине
#автомобили
#закон
#покупка
#права
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число поездок на электросамокатах в Подмосковье за год увеличилось на 6 млн
29 марта 2024, 19:38

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области пользователи электросамокатов в прошлом году совершили около 10 млн поездок. Это на 6 млн больше, чем годом ранее, сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
В регионе стартовал сезон кикшенинга. По данным депутата, свои услуги предлагают шесть компаний из 32 городских округов.
«Кикшеринг в Подмоскове набирает популярность, о чём говорят цифры. В 2023 году в области было совершено 10 млн поездок на электросамокатах. Для сравнения, за 2022 год зафиксировали около 4 млн поездок», – рассказал Гаджиев.
Депутат напомнил, что с увеличением количества поездок вводятся и дополнительные меры безопасности.

С 1 марта прошлого года на федеральном уровне изменились правила дорожного движения. Появилась новая категория транспортных средств – средства индивидуальной мобильности. К ней относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и другое.

Двигаться на СИМ можно только по велосипедной или велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Запрещено превышать скорость 25 км/ч. Также нельзя передвигаться по автомагистралям.

Тех, кто во время движения на СИМ нарушает правила, могут оштрафовать. Штраф в размере 800 рублей налагается, если пользователь средства индивидуальной мобильности нарушил ПДД; 1500 рублей – если он сделал это в состоянии алкогольного опьянения.

Штраф от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей предусмотрен за непредоставление преимущества пешеходам.

Читайте также:

Специалист кикшеринга Балакирев объяснил важность номеров на электросамокатах

Сервисом кикшеринга в Подмосковье с апреля воспользовались около 3,4 млн раз

Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров
#самокат
#сим
#пдд
#транспорт
#правила
#штрафы
#мособлдума
#депутат
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны сообщили, где будут служить новобранцы весеннего призыва в 2024 году
В Минобороны РФ заявили, что призывники не будут участвовать в СВО
29 марта 2024, 18:46

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Новобранцы предстоящей весенней призывной кампании, которая пройдет с первого апреля, не будут нести срочную службу в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Владимир Цимлянский.
Он также исключил отправку новобранцев в новые российские регионы.

В ведомстве рассказали, что в 2024 срок срочной службы в армии остался прежним и составит 12 месяцев. Минимальный возраст призыва сохранился и составляет 18 лет. Максимальный возрастной ценз для призыва в армию – 30 лет.

Читайте также:

Весенний призыв 2024: когда начнется, кого не призовут, и отправят ли солдат на СВО

Армия России медленно, но верно выдавливает ВСУ из Работинского выступа

Стало известно, как будет восстанавливаться армия России после СВО
#армия
#возраст
#весенний армия россии
#сво
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне начались весенние субботники
29 марта 2024, 18:34

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Сотрудники администрации городского округа Дубна одними из первых включились в эстафету по проведению субботников. Они вышли на улицы Левобережья и убрали мусор с обочин дорог, тротуаров и газонов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Спасибо команде за работу. В апреле в рамках месяца чистоты и благоустройства к субботникам подключатся все муниципальные организации. Хочется, чтобы как можно быстрее город расцвёл! Приглашаю к участию представителей предприятий Дубны. Уверен, мы все одинаково любим нашу город и хотим видеть его чистым и ухоженным», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Максим Тихомиров.
Ранее сообщалось, что он проверил ход работ по уборке территорий муниципалитета.

Читайте также:

Шесть школьников представят Дубну на заключительном этапе Всероссийской олимпиады

В Дубне стартовала масштабная весенняя уборка

В Дубне приступили к уборке городских территорий после зимы
#максим тихомиров
#дубна
#уборка
#субботник
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иностранцы могут встать на учёт по месту пребывания через портал госуслуг
29 марта 2024, 18:14

Фото: пресс-служба МИСК МО

Иностранные граждане могут встать на учёт по месту пребывания в Подмосковье через Единый портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Благодаря электронному сервису на портале госуслуг собственник жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца или лиц без гражданства. С начала года через портал в МФЦ Сергиево-Посадского городского округа по этой услуге подали более 1,6 тыс. заявок», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что иностранцы, приехавшие в Россию, должны встать на миграционный учёт. Для этого в подмосковных МФЦ предусмотрена соответствующая услуга.

Ознакомиться с категориями заявителей, обязательными к предоставлению документами, порядком оформления и подачей заявления можно непосредственно в МФЦ и на Едином портале госуслуг.

Читайте также:

Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января

Напавший на девушку в шортах мигрант заключён под стражу

Мигрант, напавший на девочку в Москве, заявил, что был сильно пьян
#иностранцы
#учёт
#мфц
#портал
#госуслуги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ивантеевском лесопитомнике открывается весенний сезон продаж
29 марта 2024, 17:54

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Весенний сезон продаж откроется в подмосковном Ивантеевском лесопитомнике 8 апреля, покупатели смогут прибрести саженцы плодовых и декоративных растений, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Ивантеевский лесопитомник — опытный производитель сеянцев и саженцев, ассортимент весьма велик. Здесь закупают саженцы не только для дачных участков и придомовых территорий. Именно в Ивантеевском лесопитомнике выводят саженцы, которыми потом озеленяют скверы и парки Подмосковья», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
В этом году лесопитомник предлагает широкий выбор декоративных кустарников, включая разные сорта сирени, чубушника и гортензии. Кроме того, здесь можно купить саженцы яблонь «золотой коллекции» селекционера С.И. Исаева, а также различные сорта фундуков, декоративные хвойные деревья и шаровидную иву.

Читайте также:

В Московской области открылся весенний грибной сезон

В подмосковном Минэкологии предостерегли от сбора первоцветов

Биолог Лукашевич назвал растение, которое первым зацветёт в Подмосковье
#ивантеевка
#лесопитомник
#минимущества
#наталья адигамова
#деревья
#саженцы
#продажа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф