Депутат Фёдоров: «Надо отказываться от иностранной собственности»

В Московской области пользователи электросамокатов в прошлом году совершили около 10 млн поездок. Это на 6 млн больше, чем годом ранее, сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.