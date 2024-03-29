Депутат Фёдоров предложил ограничить деятельность иноагентов в период выборов

Фото: iStock/Oleg Elkov
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить публичную активность иностранных агентов в период проведения выборов.
Так, он заявил, что сделать это можно с помощью введения периода тишины для иноагентов на выборах. Парламентарий пояснил, что такие люди зачастую манипулируют общественным мнением и дискредитируют институт выборов как таковой.
До этого сообщалось, что певицу Аллу Пугачёву могут признать иноагентом. Обозреватель Александр Бабицкий заявил, что артистка в своих высказываниях по поводу России и граждан страны перешла все допустимые границы.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказывал о возможности для иноагентов снять с себя этот статус.
Читайте также:
Бывшего депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов
Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента
Депутат Альшевских назвал лишним присвоение статуса иноагента посмертно
«Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство в части введения периода тишины на выборах для иноагентов, в который данным лицам будет запрещено публично касаться темы выборов, пытаться воздействовать на граждан и ход голосования, предусмотреть меры административной ответственности за нарушение этого», — приводит RT текст соответствующего обращения Фёдорова на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
«Этот человек, на старости лет по собственной воле оставшийся без Родины и теперь пытающийся любыми способами напомнить о себе, возомнил себя представителем русского народа», — добавил в беседе с «Царьградом» Бабицкий.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказывал о возможности для иноагентов снять с себя этот статус.
Читайте также:
Бывшего депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов
Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента
Депутат Альшевских назвал лишним присвоение статуса иноагента посмертно
Мелисса Тимофеева